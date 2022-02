Spotify trema perché il contratto degli Obama sta scadendo nel bel mezzo della tempesta Joe Rogan

Potrebbe essere una delle cause a spingere Barack e Michelle Obama a lasciare la piattaforma per altri lidi

Guai in vista per Spotify, nel bel mezzo della tempesta Joe Rogan che ha investito la piattaforma in pieno. Il contratto esclusivo firmato dal performer che, all’interno del suo podcast, dà spazio a contenuti di disinformazione sul coronavirus e sui vaccini ha portato un mostro sacro della musica rock come Neil Young a ritirare la sua musica dalla piattaforma, seguito a ruota anche da altri artisti. Fin qui, Spotify ha mantenuto la calma, anche perché il suo obiettivo è quello di diventare una piattaforma che possa crescere attraverso i podcast piuttosto che con la semplice musica che è presente anche su altre piattaforme. Ma cosa succede se questa ondata dovesse travolgere altri podcaster con cui Spotify ha un accordo in esclusiva, ad esempio Michelle e Barack Obama?

Gli Obama su Spotify e il contratto che sta per scadere

Stando a quanto riportato da Insider, infatti, ben tre fonti hanno sottolineato come – proprio nei prossimi giorni – il contratto tra l’ex presidente degli Stati Uniti, la ex first lady e Spotify sta per scadere ed è in discussione il rinnovo. Non proprio il momento migliore per negoziarlo, dal momento che la piattaforma è travolta da una polemica che, prima di essere contenutistica, è decisamente politica. La riflessione è: che immagine darebbero gli Obama se, come se niente fosse, rinnovassero il loro contratto con la piattaforma? Senza contare che, al di là dell’affaire Joe Rogan, potrebbero esserci altri motivi di insoddisfazione che allontanerebbero gli Obama da Spotify, come la burocrazia interna alla piattaforma e una valutazione dello staff degli Obama sulla capacità di Spotify di produrre davvero qualcosa di innovativo.

Renegades: Born in the USA è il format di Barack Obama, mentre Michelle intrattiene il proprio pubblico con The Michelle Obama Podcast. Siamo davvero sicuri che, nei prossimi mesi, saranno ancora su Spotify o sceglieranno altri lidi?