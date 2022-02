Il Sei Nazioni di rugby sbarca su TikTok

Gli hashtag che raccontano di rugby sono sempre più utilizzati dai giovani della Gen Z che sui loro social di riferimento dimostrano e mostrano la loro passione per quello sport. E adesso che è in corso la manifestazione più seguita, il Guinness Six Nations, questa generazione di utenti ha a disposizione nuovi canali ufficiali su cui seguire (andando oltre alla mera visione televisiva) i vari incontri della competizione. A fine gennaio, infatti, è stato ufficializzato l’accordo tra il Sei Nazioni e TikTok, per dare ampio spazio a questa disciplina – che si basa sulla forza, sull’agonismo, sulla tattica e sul fair-play – anche sulla piattaforma tanto amata dai ragazzi.

Il 27 gennaio scorso, infatti, è stata annunciata questa partnership: TikTok è diventato il Title partner del Sei Nazioni femminile e l’Official Partner sia del Guiness Sei Nazioni (maschile) e dell’Autumn Nations Series. Un accordo iniziato con l’edizione in corso e che si concluderà (al momento) nel 2025.

L’Italia ha già disputato il suo primo match in questa edizione del Sei Nazioni, uscendo sconfitta con il punteggio di 37-10 allo Stade de France contro i transalpini. E oggi, domenica 13 febbraio, va in scena il secondo match. Questa volta allo Stadio Olimpico di Roma contro l’Inghilterra.

Sei Nazioni TikTok, come seguire l’evento sul social network

E l’accordo Sei Nazioni TikTok consentirà a tutti gli appassionati italiani di poter seguire il prima, il durante e il dopo attraverso i canali ufficiali delle Federazione Italiana Rugby.

Già nel corso della giornata di sabato è andato in scena un “prequel” con con ospite l’ex seconda linea dell’Italia Valerio Bernabò. Una diretta social in cui si è parlato del match contro l’Inghilterra. Ma la fetta più importante della torta arriverà nella giornata di oggi. Il primo calcio alla palla ovale è previsto per le ore 16, ma dalle 13.30 inizierà una diretta direttamente dal canale ufficiale della Federazione.

«Dalle 14.30 alle 15.15 di domenica 13 febbraio, in esclusiva sul canale TikTok della Federazione, due grandi capitani Azzurri del recente passato – Paola Zangirolami (@paolaginazangi) e Leonardo Ghiraldini (@leoghira) – guideranno il pubblico dietro le quinte del prepartita della Nazionale, spaziando dal bordocampo alle esclusive aree ospitalità dell’Olimpico, analizzando la sfida delle ore 16 tra l’Italia e l’Inghilterra, incontrando compagne e compagni del passato per rivivere assieme ricordi ed emozioni indelebili prima di lasciare al campo emettere ancora una volta i propri verdetti».

A raccontare il Sei Nazioni TikTok sul social, dunque, saranno due figure che hanno fatto la storia del rugby italiano. Saranno loro a guidare gli utenti nel magico mondo del pre-partita andando a incontrare altri personaggi del mondo della palla ovale che sono diventati celebri negli ultimi anni e hanno avvicinato vecchie e nuove generazioni a questa disciplina.