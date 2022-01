Attenzione alla notizia della 14enne che sarebbe morta per un colpo di pistola mentre girava un video su TikTok

Sono in corso delle indagini che stanno cercando di chiarire l'accaduto: il tema è che c'è stato un tam tam mediatico per altri fatti accaduti in precedenza e riguardanti TikTok in Pakistan

Una notizia che si è diffusa, in seguito a un passaparola notevole, soprattutto tra i media italiani. Una ragazzina di 14 anni sarebbe morta in Pakistan, nella fattispecie nello Hyderabad, nell’area di Phuleli, in seguito a un colpo di pistola partito accidentalmente mentre stava girando un video su TikTok. La notizia non trova molto spazio nei media internazionali, mentre è riuscita a penetrare in maniera pervasiva tra quelli italiani. Per questo abbiamo deciso di fare il punto della situazione, per capire quali elementi ci sono a disposizione.

LEGGI ANCHE > L’articolo del WSJ che parla di TikTok e della sindrome di Tourette favorisce lo stigma

Ragazzina pakistana e il video su TikTok: il colpo accidentale di pistola e le notizie che circolano

Al momento, per quanto riguarda i media pakistani, le notizie più dettagliate arrivano da The Nation, 24NewsHD e Geo.tv. Quest’ultimo canale televisivo è riportato come fonte in alcuni siti online che si occupano di notizie che arrivano direttamente dal Pakistan. La news della ragazzina morta durante la corsa in ospedale, tuttavia, non compare sul sito di news di The Dawn, uno dei più importanti quotidiani online del Pakistan, punto di riferimento dei giornalisti internazionali per le notizie che arrivano dal Paese.

Stando alle fonti che riportano la notizia, tuttavia, le indagini della polizia sono ancora in corso ed è difficile avere delle certezze sulla connessione tra l’episodio di cronaca e l’utilizzo di TikTok. Come si è arrivati a questo collegamento? In realtà, la polemica su TikTok in Pakistan sta andando avanti da qualche mese. Nell’estate del 2021, infatti, la piattaforma era stata sospesa nel Paese, sia per alcuni episodi di violenza che erano comparsi su TikTok, sia per le relazioni di alcuni contenuti con l’Islam, ritenuti offensivi. La sospensione, tuttavia, era stata successivamente revocata.

Negli ultimi tempi, si sono verificati alcuni episodi che hanno portato a incidenti tragici come la morte di una persona colpita da una pistola mentre alcuni adolescenti stavano realizzando un video da pubblicare sulla piattaforma. Il tutto era avvenuto a dicembre 2021 a Karachi. L’episodio, questa volta confermato, aveva portato TikTok a pubblicare una nota di spiegazione: «La sicurezza della nostra community è la nostra massima priorità e non tolleriamo atti pericolosi, incitamento all’odio o hating. TikTok ha tolleranza zero per le armi da fuoco e non consentiamo alcun contenuto che descriva atti di violenza». Ma sugli sviluppi delle ultime ore, bisognerà ancora indagare e verificare.