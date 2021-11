L’articolo del WSJ che parla di TikTok e sindrome di Tourette favorisce lo stigma

A un mese dalla pubblicazione alcune persone con sindrome di Tourette sottolineano come quell'articolo può danneggiare anni e anni di lavoro per rimuovere lo stigma

Si tratta di un articolo del Wall Street Journal che avevamo già ripreso il mese scorso e che, attraverso il parere di vari esperti nel mondo, sostiene che i giovani che presentano tic sono aumentati nel corso della pandemia rispetto a prima. Si ipotizzava la possibilità che la fruizione di determinati contenuti potesse – nel caso di bambini e ragazzini che avessero sperimentato stati di ansia e depressione in precedenza – contribuire in qualche modo con l‘insorgere di disturbi nervosi. Tra i contenuti citati c’erano video di persone con la sindrome di Tourette, appunto. A un mese di distanza dalla pubblicazione dell’articolo, ripreso da molte altre testate Usa, i membri della comunità di coloro che hanno questa sindrome si sono detti furiosi e sottolineano come pezzi del genere rinforzino lo stigma attorno alle persone che soffrono di questo disturbo.

La comunità con sindrome di Tourette punta il dito contro l’articolo

Come riporta Input, l’articolo del WSJ è stato ripreso da molte altre testate – tra cui Buzzfeed, New York Post, People e Business Insider – senza chiedere un contributo in merito al tema a persone che soffrono di questo disturbo. Il risultato, secondo molti dei rappresentati della comunità, è che lo stigma attorno alla sindrome di Tourette aumenta. In primis il disturbo neurologico che interessa circa lo 0,6% dei bambini viene associato alla fruizione di determinati contenuti social quando l’insorgere di tic è legata a diversi fattori e la sindrome di Tourette è frutto di un disturbo genetico.

Ben Brown, conduttore del Podcast della Tourette, ha sottolineato come «ora abbiamo scienziati che dicono cose che sappiamo per esperienza che non sono sicure» e che contribuiscono a stigmatizzare ulteriormente la questione. Britney Wolf, che ha un canale Youtube sul quale pubblica le interviste che fa a persone con la sindrome, ha affermato che «articoli come questo danno loro più carburante per iniziare a sostenere che tutti i sostenitori stanno fingendo».

L’attenzione della stampa in grado di annullare anni di campagna

Il punto focale delle tante persone che si sono unite contro quell’articolo è che il tema trattato in questo modo e un pezzo con quel titolo (“Teen Girls Are Developing Tics. Doctors Say TikTok Could Be a Factor”) possono vanificare – vista la larga diffusione e il prestigio delle testate – gli sforzi di anni e anni di campagne di chi prova ad alleviare il peso degli stereotipi legati a questa comunità di persone.

L’idea pericolosa che si diffonde, come sottolinea Brown, è che il tic possa essere una moda passeggera legata ai social. Questo fattore potrebbe interferire con la diagnosi di questo disturbo nei ragazzi e nelle ragazze più giovani: «I genitori possono avere l’impressione che ciò che la loro figlia sta facendo è parte di una tendenza o che potrebbe passare – afferma – la ragazza potrebbe vivere un momento difficile ma venire respinta perché i genitori sono trascinati in questo discorso dei media».

La paura che medici e specialisti inizino a non credere ai giovani e in particolare alle ragazze – nelle quali i sintomi tendono a manifestarsi più tardi – tanto da scoraggiarli a far presente il problema e a chiedere aiuto a uno specialista. Da tenere presente, inoltre, quel supporto che le persone con sindrome di Tourette hanno iniziato a trovare online con la community che si è formata sulle diverse piattaforme.