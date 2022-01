Il profilo che trolla gli utenti TikTok spacciando l’Italia (e non solo) per il North Carolina

Non riconoscere troll sui social può portare decisamente problemi nella vita, in primis credere a false verità e storie inventate. Da un lato abbiamo Zachary Keesee su TikTok, diventato famoso perché trolla gli utenti della piattaforma proponendo video di luoghi bellissimi che spesso e volentieri si trovano in Italia e li spaccia per posti negli Stati Uniti d’America, più precisamente nello stato del North Carolina. Tra i video più popolari sul suo profilo ce n’è uno che ha ben oltre mezzo milione di visualizzazioni che spaccia la splendida Manarola – una delle Cinque Terre in Liguria – per Wrightsville Beach in North Carolina. A chi è incauto e si informa solo tramite social può succedere di vedere un video del troll TikTok (che comunque precisa nei commenti di quale luogo si tratta) e recarcisi aspettandosi di trovare posti che stanno dall’altra parte del mondo.





Zachary Keesee, il troll TikTok che spaccia un posto per un altro

Questa storia ha condotto l’utente TikTok Olivia Garcia a prendere su la sua intera famiglia e a organizzare una spedizione alla volta di Gastonia, North Carolina, aspettandosi paesaggi innevati e montagne bellissime. Questo perché Keesee, sul suo profilo TikTok, aveva pubblicato video alludendo al fatto di trovarsi a Gastonia ma essendo, di fatti – e come lui stesso specifica nel primo commento – in Svizzera.

Cosa ha detto Garcia quando si è resa conto di essere stata letteralmente trollata di brutto? «Una volta che abbiamo iniziato a uscire dalle montagne, ho cominciato ad essere un po’ sospettosa – ha riferito la tiktoker – Ho pensato: “Quando ricominceranno a salire le montagne?” Eravamo a 20 minuti dalla meta e una volta arrivati lì ho detto “Oh Dio, non è questo”». Dell’errore si è fatta virtù, alla fine, considerato che il video della donna è finito sul profilo del giovane che trolla l’internet in questo modo e tutti e due hanno guadagnato diverse decine di migliaia di views per questa divertente storia.