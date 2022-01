Cosa c’è dietro quell’offesa che Joe Biden ha rivolto al giornalista di Fox

Un microfono rimasto accesso che Joe Biden non aveva considerato è la causa del pandemonio che si è scatenato su social e media per quell’offesa in direzione di un giornalista che gli aveva appena fatto una domanda: il risultato è il video virale di Biden insulta giornalista. Nella giornata di lunedì 24 gennaio presso la Casa Bianca si è tenuto un evento a tema economia in cui si è discusso di come l’amministrazione sta lavorando per abbassare i prezzi. Mentre i giornalisti stavano lasciando la Sala Est alcuni hanno continuato a fare domande e, tra questi, c’è stato Peter Doocy – corrispondente per Fox alla Casa Bianca – che ha chiesto «Risponderebbe a una domanda sull’inflazione? Pensa che l’inflazione sia uno svantaggio politico in vista delle elezioni di midterm?». Joe Biden, credendo probabilmente di non poter essere sentito – come intuibile anche dalla sua espressione fissando il microfono immediatamente successiva a quanto affermato – si è lasciato sfuggire uno «stupid son of a bitch», ovvero «stupido figlio di putt*na», dopo avere ironicamente detto: «Proprio un grande vantaggio, più inflazione».

NEW – Biden heard calling a reporter a “stupid son of a bitch” after question about inflation.pic.twitter.com/BrTWIsTQve — Disclose.tv (@disclosetv) January 24, 2022

Biden insulta giornalista, la risposta a mezza voce alla domanda provocatoria

Mentre i giornalista lasciavano la sala, Joe Biden ha continuato a mantenere il sorriso di circostanza tipico di queste situazioni e si è lasciato sfuggire a mezza voce quelle parole in tono ironico. La reazione del presidente è quella di chi ha ricevuto una domanda evidentemente provocatoria: la risposta a una domanda del genere è evidente. Come potrebbe mai l’inflazione – ovvero l’aumento dei costi di beni e servizi in un paese – costituire un vantaggio politico per chi governa in quel momento? Come riporta CNN, resosi conto del fatto di essere stato sentito, Biden ha chiamato il Peter Doocy non più tardi di un’ora dopo l’evento per scusarsi: «Ha chiarito l’aria, e l’ho apprezzato. È stata una bella telefonata».

Ma cosa c’è dietro quello che, agli occhi del mondo, è davvero un modo strano e inappropriato di rispondere a una domanda. Come ha sottolineato il corrispondente di Fox stesso, infatti, nel corso della chiamata ha detto a Biden che ha intenzione di continuare a fare domande inaspettate e il presidente ha risposto in maniera positiva a questa esternazione. Ci sono, quindi, una serie di precedenti tra Doocy e Biden. Rimane il fatto che, nell’ultimo periodo, Biden si sia spesso trovato in difficoltà con i giornalisti dovendo rispondere a due grandi e importanti questioni (inflazione e prospettiva di un’invasione dell’Ucraina da parte della Russia).

Chi è il giornalista che ha fatto la domanda?

Il giornalista di Fox (canale che, notoriamente, sostiene i repubblicani e Donald Trump) e noto perché capita spesso che faccia al presidente degli Stato Uniti attualmente in carica domande improvvise e provocatorie, che sembrano mirare a trollare la Casa Bianca, come viene fatto notare anche in un articolo di Politico. Chi è Steve Doocy? Si tratta del figlio di Steve Doocy, noto presentatore e commentatore politico per Fox & Friends. Politico non esita a definirlo un «rampollo nato e cresciuto alla Fox» che si confronta con la squadra di un presidente democratico. Le parole di Biden devono essere calate in una sorta di gioco delle parti che vede il giornalista, con il suo stile diventato riconoscibile negli States, stuzzicare Trump giocando il ruolo – all’interno della sala stampa – di principale oppositore della sua amministrazione. Si è creato quindi una sorta di copione che dà vita a interazioni tra i due che, spesso e volentieri, diventano anche virali sui social.