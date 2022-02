Quali sono le nuove e più severe linee guida di TikTok

In occasione del Safer Internet Day 2022 TikTok fornisce il suo contribuito andando ad aggiornare le linee guida per contrastare in maniera più efficace discriminazioni e challenge, provvedendo anche alla rimozione di oltre 91 milioni di video che trattavano bufale, disordini alimentari e odio. In che modo sono state modificate le linee guida TikTok?

Le nuove linee guida TikTok sono più restrittive

Con un occhio di riguardo ai contenuti che hanno maggiore influenza sui giovani, TikTok ha deciso di aggiornare le Linee guida della Community che creator e utenti devono rispettare. L’intenzione è quella, nel corso delle prossime settimane, di fare specificazioni e chiarimenti ulteriori sulle ideologie e le forme di odio che saranno proibite e punite dalla nuova policy che mira a una maggiore sicurezza su uno dei social che, tendenzialmente, si distingue di più per le sue policy di controllo.

Del resto solo nel terzi trimestre del 2021 TikTok ha rimosso più di 91 milioni di video che violavano le vecchie e meno restrittive linee guida pari, circa, all’1% di tutti i contenuti caricati sulla piattaforma. Da un rapporto TikTok emerge come, di tutti questi video, il 95% sia stato rimosso ancor prima di essere segnalato da un utente, l’88% dei contenuti è stato rimosso prima di essere visualizzato da un utente e il 93% entro le prime 24 ore dalla pubblicazione. L’inasprimento delle politiche TikTok riguarda anche il sistema che «rileva e rimuove determinate categorie di violazioni non appena vengono caricate, come le nudità di adulti e gli atti sessuali, la sicurezza dei minori, le attività illegali e i beni regolamentati. Grazie a questo, il volume delle rimozioni automatiche è aumentato, migliorando la sicurezza complessiva della piattaforma».

Chiarimenti sulle nuove regole

TikTok, tramite una nota dell’Head of Trust and Safety di TikTok Cormac Keenan, ha specificatamente parlato di aggiornamenti che «chiariscono e ampliano i tipi di comportamenti e contenuti che rimuoveremo dalla piattaforma o che non potranno essere suggeriti nel feed Per Te». Il nuovo approccio più severo, quindi, comprendere contenuti che incitano all’odio di ogni genere – dalla misoginia al deadnaming passando per il misgendering e video che promuovano le terapie di conversione -.

Anche i disordini alimentari verranno affrontati in maniera più capillari e con un «approccio più ampio»; anche quello alle challenge diventerà più severo allo scopo di «prevenire la diffusione sulla nostra piattaforma di tali contenuti, comprese le bufale su autolesionismo e suicidio». «Dopo esserci consultati con esperti di disordini alimentari, ricercatori e medici – ha spiegato l’Head of Trust and Safety – introduciamo questo cambiamento perché ci rendiamo conto che si può essere alle prese con diete e comportamenti di alimentazione poco sani anche senza avere un disordine alimentare diagnosticato».

Entro il 2022 TikTok ha anche annunciato l’apertura di centri investigativi di monitoraggio e risposta all’avanguardia a Washington, Dublino e Singapore.