Il 50% dei bambini e adolescenti italiani afferma di essere stato vittima di cyberbullismo

Visti i dati per questo Safer Internet Day 2022, fornire strumenti a bambini e adolescenti per navigare in sicurezza in rete diventa sempre più imperativo

Oggi ricorre il Safer Internet Day 2022, la giornata internazionale di sensibilizzazione per i rischi che comporta l’utilizzo di internet che l’Unione europea ha istituito nell’ormai lontano 2004. Per l’occasione è bene misurare il fenomeno e a farlo ci ha pensato l’Ue dati alla mano: uno studio ha evidenziato come in Italia il 20% dei ragazzi ha avuto la percezione di essere stato infastidito o turbato online in una maniera più incisiva durante la pandemia rispetto agli anni precedenti mentre il 50% dei bambini e adolescenti del nostro paese dice di essere stato vittima in maniera frequente di bullismo in rete.

I consigli contro il cyberbullismo nel Safer Internet Day

La giornata di oggi è l’occasione giusta per fornire, oltre ai dati, anche qualche consiglio per fare educazione sul modo di stare in internet. Come si formano i minori e come li si può aiutare a destreggiarsi in questo mondo online? Si parte dalla comunicazione e dalla formazione – come spiega ToothPic, startup italiana che lavora sulla sicurezza informatica per l’autenticazione- con particolare attenzione all’insegnamento di tutto quello che riguarda le mail, tra i mezzi preferiti per sottrarre dati.

Il parental control? «Una misura efficace – sottolinea la startup – che garantisce un maggiore controllo e protezione da eventuali contatti con i malintenzionati». Fondamentale è anche insegnare l’importanza di scegliere password con combinazioni alfanumeriche complesse che risultino non banali o comunque difficili da indovinare. C’è poi tutto il capitolo degli schemi di autenticazione multi-fattore, fondamentali «per aumentare il livello di sicurezza dei propri account». Quando si tratta di aggiornare il firmware del router o installare firewall bisogna preferire le reti domestiche.