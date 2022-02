Siete pronti allo sbarco dei reels su Facebook?

Reels, reels ovunque. Dopo averli portati con successo su Instagram, facendo in modo di ridurre un gap con TikTok che altrimenti sarebbe stato incolmabile in poco tempo, Meta sta allargando – in maniera decisamente aggressiva – la funzionalità dei reels su Facebook. Alcuni utenti hanno già visto sui propri profili l’implementazione della funzione dedicata a girare dei video brevi, preferibilmente in formato verticale. Inoltre, un carosello di taglio molto alto sul feed propone – con lo stesso schema dei “per te” e dunque con criteri algoritmici – alcuni video consigliati che permettono agli utenti – anche se non seguono direttamente il creator che realizza i reel – di finire sul suo profilo, se attratti dai contenuti che propone.

Per gli utenti di Facebook ci sarà la possibilità di duettare con gli altri reels (esattamente come avviene su Instagram), senza contare i nuovi spazi pubblicitari a disposizione degli utenti. La funzionalità si sta allargando sempre di più e sta coinvolgendo sempre più persone rispetto all’iniziale fase di test.

Gli spazi pubblicitari, si diceva. Sarà possibile estenderli in due versioni: quella dei banner pubblicitari che appaiono – stando alle indicazioni dell’azienda – «come una sovrapposizione semitrasparente nella parte inferiore del reel di Facebook»; quella di annunci adesivi statici «che – ricorda sempre Facebook – possono essere inseriti da un creator ovunque all’interno del reel». Insomma, proporre nuovi formati video significa anche proporre nuove tipologie pubblicitarie. Nelle prossime settimane, la funzionalità interesserà la totalità della platea degli utenti di Facebook non soltanto negli Stati Uniti, ma anche in 50 altri Paesi del mondo.

Reels on Facebook 🎉

Today, Reels is launching globally on Facebook. Creators can now share their Instagram Reels as recommended content on Facebook for more visibility and reach.

We are deeply invested in Reels across Meta. A lot more to come! ✌🏼 pic.twitter.com/m3yi7HiNYP

— Adam Mosseri (@mosseri) February 22, 2022