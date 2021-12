La nuova funzione “Profile Embed” di Instagram

Ad annunciare il lancio della nuova funzione è stato Adam Mosseri, capo di Instagram, tramite un video pubblicato su Twitter. Come funziona Profile Embed Instagram? Nel video Mosseri lo spiega nell’ultima parte, dopo aver aggiornato gli utenti anche rispetto ad altre nuove funzioni lanciate sulla piattaforma, specificando immediatamente che si tratta di una nuova feature disponibile – almeno per ora – solo negli Stati Uniti. Grazie a Profile Embed ora sarà possibile incorporare una versione in miniatura del proprio profilo IG su un sito web.

🎉 New Features 🎉

We’ve rolled out some pretty fun new features this week that I wanted to share with you:



Any new features you’d like to see? Let me know! 👇🏼 pic.twitter.com/p8mvtJn4kA

— Adam Mosseri (@mosseri) December 16, 2021