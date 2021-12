L’acquisizione dell’app Supernatural da parte di Meta è finita sotto indagine

Cambia il nome, ma le grane sono sempre le stesse. La Federal Trade Commission americana, infatti, ha aperto un’indagine antitrust sull’acquisizione di Supernatural – una delle principali applicazioni di fitness in realtà virtuale – da parte di Meta. L’accordo, infatti, è stato siglato alla fine dello scorso mese di ottobre ed era stato accolto come uno dei principali tasselli per la realizzazione del futuro Metaverso. Un’inchiesta che, ovviamente, non prevede un’accusa ben precisa. Ma, come accaduto per alcune precedenti acquisizioni (che hanno comportato un costo economico non irrilevante, come quella di Instagram e Whatsapp) è stata disposta una verifica.

La notizia è stata anticipata da The Information che spiega come il rallentamento nelle operazioni di acquisizione dell’app Supernatural da parte di Meta (si parla di circa 400 milioni di dollari) sia finita sotto l’occhio indagatore della Federal Trade Commission. E questo è solo un capitolo della lunga attenzione che l’Antitrust americano ha posto prima su Facebook e ora su Meta. Perché nel mirino ci sono, da sempre, le grandi acquisizioni fatte da Menlo Park – da Instagram e Whatsapp, per citare solamente quelle più strategiche che, di fatto, hanno creato un vero e proprio monopolio – nel corso degli ultimi anni.

Supernatural, l’acquisizione di Meta nel mirino di FTC

Supernatural, inoltre, potrebbe essere solamente la punta dell’iceberg. Perché da quanto Zuckerberg ha annunciato il cambio del nome della sua azienda e ha parlato per la prima volta di Metaverso, Menlo Park ha iniziato a mettersi in casa una serie di piattaforme satellite nell’ambito della realtà virtuale e aumentata. I presupposti erano stati scritti con i visori e le auricolari per dare il primo assaggio. Ora con l’acquisizione di tante altre applicazioni già esistenti attraverso le quali si sta provando a uniformare un sistema sotto uno stesso tetto.