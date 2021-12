Non siamo così lontani dal sostituire le videochiamate con gli ologrammi

Con la pandemia la tecnologia degli ologrammi ha subito un deciso salto in avanti seppure, per ora, i costi restino alti

Quella degli ologrammi proiettati ovunque nel mondo quando si è impossibilitati a viaggiare è senza dubbio una tecnologia sulla quale si sta spingendo parecchio da quando è iniziata la pandemia. Sono in molto, adesso, a fare a gara nell’innovare e nel perfezionare una tecnologia che – almeno per ora – rimane utilizzabile solamente per coloro che dispongono di molti soldi. Un esempio è quello che è accaduto a Christoph Grainger-Herr, capo del noto marchio di orologi svizzeri di lusso, che non potendo volare in Cina per un evento si è proiettato direttamente nella sala di Shangai a grandezza naturale come ologramma 3D in risoluzione 4k grazie alla tecnologia della ditta statunitense di ologrammi Portl.

L’ologramma come alternativa alla videocall

La proiezione di luce in 3D di una persona, l’ologramma, risulta essere – attualmente – l’alternativa più realistica e coinvolgente a livello di sensi per far sentire realmente vicine persone che si trovano in luoghi diversi. Non solo Portl di Los Angeles sta affinando questa tecnologia – che richiede tempo per essere messa in produzione e che può arrivare a costare 60 mila dollari a portale -. Il portale permette di connettere le persone ovunque si trovino tramite telecamere, microfoni, uno sfondo e una lastra di vetro. Tra gli altri, anche Netflix attualmente utilizza questa tecnologia. La previsione di Nussbaum, capo di Portl, è che «tra qualche anno questo diventerà un modo regolare di comunicare tra gli uffici», si legge su BBC.

Anche Micrsoft con una sua tecnologia basata su un auricolare chiamato HoloLens 2 fornisce un sistema di ologrammi molto più economico (3500 dollari per ciascun auricolare) ma anche decisamente meno realistico. Tra gli altri, le cuffie HoloLens 2 vengono utilizzate anche da Thyssenkrupp e Japan Airlines. Nonostante siamo ancora lontani dalla diffusione di massa di una tecnologia che, attualmente, è ancora costosissima c’è già chi mette in guardia sui possibili risvolti. Gordon Wetzstein, professore associato di ingegneria elettrica e informatica all’Università di Stanford, ne tesse le lodi ma mette anche in guardia sulle possibili conseguenze spiacevoli: «Potendo creare esperienze digitali o sintetiche che si avvicinano sempre più a come si percepisce la realtà si è più vulnerabili alla manipolazione».