Il primo matrimonio nel metaverso

Un punto di non ritorno? Negli ultimi giorni, infatti, dagli Stati Uniti è arrivata la notizia del primo matrimonio nel metaverso. Protagonista di questa vicenda una coppia di cittadini americani, Traci e Dave Gagnon, che hanno deciso di utilizzare la realtà virtuale per celebrare le loro nozze. Ovviamente, però, la cerimonia è avvenuta anche in forma “reale”, perché quelle “virtuali” non possono essere considerate legali. Ma questa vicenda deve farci riflettere sulla direzione intrapresa dal mondo, dove gli esseri umani stanno puntando – sempre di più – su una realtà eterea e meno concreta. Almeno negli effetti.

Questa storia del matrimonio nel metaverso è stata raccontata anche dal New York Times e ha avuto un notevole impatto mediatico. Traci e Dave Gagnon, infatti, hanno deciso di organizzare le proprie nozze – su input del loro datore di lavoro (che sì, si occupa di digitale) attraverso una piattaforma ad hoc e un sistema di cloud.

E l’organizzazione si è divisa in due: quella reale (con i novelli sposi e i parenti più stretti presenti davanti a chi ha ufficializzato l’unione) e quella virtuale, con gli altri ospiti in formato Avatar presenti nella “sala” digitale (con un programma da scaricare sul proprio dispositivo) per partecipare, a distanza, all’evento.

Yup. We made the New York Times!!! pic.twitter.com/0ZJebURVU4 — Traci Gagnon 💰💲💵 (@tracigero) December 13, 2021

Matrimonio nel metaverso, nozze di una coppia americana

Un primo passo verso il Metaverso? Sicuramente non il primo per quel che riguarda i simboli dei matrimoni. Almeno per come li abbiamo conosciuti fino ad ora. Perché già ad aprile, una coppia – sempre a Stelle e Strisce – aveva deciso di prendere una decisione sui generis. Invece di acquistare i canonici anelli in oro (o altri metalli e materiali), simbolo delle nozze e dell’unione, avevano deciso di scambiarsi delle fedi virtuali in NFT (Non-Fungible Token) attraverso i rispettivi smartphone. Segno dei tempi che cambiano.