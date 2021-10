Il Metaverso di Facebook (o Meta) va avanti: l’accordo con i creatori dell’app di fitness in VR

Il cambio del nome è solamente il passo più tangibile e immediato della strada che Facebook sta seguendo. Il metaverso è allo studio, così come tutto quel comparto di innovazioni tecnologiche che porteranno il web a essere sempre più una realtà virtuale che influirà – fattivamente – sulla vita reale e sociale delle persone. Un altro tassello verso quella direzione è rappresentato dal nuovo accordo siglato nelle scorse ore da Menlo Park che ha acquisito Within, l’azienda che si occupa di realtà virtuale e che ha sviluppato l’app Supernatural, molto in voga tra gli appassionati di fitness in VR.

«Siamo entusiasti perché la nostra partnership con Meta significa che avremo più risorse per espandere e offrirti ancora più musica, modi più creativi per allenarti, più funzionalità e più esperienze social per la realtà virtuale – si legge in un post firmato dall’amministratore delegato di Within, Chris Milk, e dal capo del settore del “fitness”, Leanne Pedante -. E, naturalmente, lanceremo comunque nuovi allenamenti ogni giorno». L’accordo, dunque, è stato raggiunto, anche se non se ne conoscono ancora i dettagli economici. Sta di fatto che l’app Supernatural è l’ennesimo tassello nella direzione del metaverso. Perché, di fatto, quell’applicazione non è altro che un modello di “allenamento” (attraverso gli apparati tecnologici della realtà virtuale) in linea con i principi decantati solo qualche giorno fa da Mark Zuckerberg.

App Supernatural a Facebook, un altro passo per il metaverso

Within è nata nel 2015 e nel corso di questi sei anni di attività ha sviluppato diverse applicazioni e tecnologie. Tutte rivolte alla realtà virtuale, in tutte le sue declinazioni possibili. Tra cui Supernatural.

«Insieme esploreremo anche modi in cui possiamo migliorare l’hardware futuro per supportare le app di fitness VR, incoraggiando altri sviluppatori a portare nuove esperienze di fitness in VR. Supernatural continuerà a essere gestito in modo indipendente come parte di Reality Labs e continuerà a creare esperienze di fitness, benessere ed esperienze sociali in VR, aiutando le persone a raggiungere i propri obiettivi nel modo più gioioso e connesso possibile», ha spiegato ha scritto il Vice Presidente del comparto “Play” di Meta Jason Rubin in un post pubblicato sul sito di oculus (lo strumento per la realtà aumentata sviluppato da Facebook).

(foto: da sito ufficiale Supernatural)