Instagram si scusa dopo che il NYT ha raccontato la storia dell’account @metaverse bloccato

Lei era Metaverso su Instagram prima che Meta esistesse eppure il suo account è comunque stato bloccato. Stiamo parlando di Thea-Mai Baumann, artista australiana bloccata con la seguente motivazione: «Aver fatto finta di essere qualcun altro». Solo dopo un mese di blocco Instagram le ha restituito l’account, scusandosi per l’errore commesso. Il blocco è stato notificato appena cinque giorni dopo che Facebook ha annunciato il nuovo nome, Meta. A riferire per primo questa storia è stato il New York Times, che ha anche chiesto a Instagram se il problema fosse legato al rebranding, non ricevendo però conferma o smentita in merito.

Si chiama Metaverso su Instagram ed è stata bloccata

Vista la notifica ricevuta pare evidente – seppure non confermata – la ragione per la quale Thea-Mai Baumann sia finita nella lista nera di Instagram. Come ha ricostruito il NYT, l’artista ha aperto il suo account nel 2012 utilizzando @metaverse. Il suo lavoro si sostanzia in un business di realtà aumentata (Metaverse Makeovers) che comprende prodotti come Metaverse Nails, una cosiddetta “appcessories” che permette agli utenti di adornare le proprie unghie vritualmente.

«Questo account è un decennio della mia vita e del mio lavoro – ha affermato Baumann parlando con il NYT – Non volevo che il mio contributo al metaverso fosse cancellato da internet». Nonostante i numeri dell’account non fossero alti (mille seguaci il giorno del rebranding di Facebook, saliti agli attuali 2.800) la decisione ha comunque pesato sul lavoro della donna. L’errore è stato ammesso da Instagram solo in seguito al contatto con il NYT e al rilascio dell’intervista.

L’account è stato quindi riattivato con tanto di scuse (Instagram ha definito quanto accaduto come un errore, dicendo al NYT che erano spiacenti per quanto si era verificato). L’artista, riavuto il suo account, ha detto che trasformerà questa esperienza in arte.