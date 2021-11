La storia della streamer di Twitch molestata solo per il suo nickname @SquidGame

Si chiama Lydia Ellery, è una streamer del Regno Unito con oltre 42 mila follower ed è attiva su Twitch da undici anni. Solo recentemente, però, il suo account è stato inondato da commenti di odio e la questione è legata al successo globale che ha ottenuto la serie tv Squid Game. Cosa c’entra lei con Squid Game? Assolutamente nulla tranne che per il suo nickname SquidGame. L’odio ricevuto è stato talmente tanto che la BBC l’ha intervistata.

Ha ricevuto minacce alla sua privacy tramite il mezzo che utilizza come sostentamento solo perché il suo nicknamen è @SquidGame. «Per me era solo un nome stupido che ho pensato sul momento – ha spiegato la giovane a BBC – I miei amici mi chiamavano ‘squid’ perché fa rima con ‘lid’, e il mio nome è Lydia». Squid Game non ha nessun account ufficiale e Netflix promuove lo show tramite i propri canali ma quel nick ha fatto pensare a molti che l’account fosse ufficiale: «Sono stata sommersa da persone che mi taggavano o mi mandavano messaggi pensando che fossi lo show».

Tra chi ha pensato che Ellery avesse fatto cybersquattering – ovvero l’attività illegale di chi si appropria di nomi di dominio che corrispondono a marchi commerciali altrui o a nomi di personaggi famosi con fini di lucro – e chi l’ha minacciata, ci sono anche stato una serie di hacker che hanno provato a ottenere il suo account. Il danno è stato anche economico, ha confermato la donna, poiché alcuni sponsor le hanno comunicato che non possono lavorare con lei a causa della confuzione che si è creata attorno al suo account.

Looks like I might have to change my handle after all. I’ve lost 2 amazing presenting opportunities because people don’t want to hire me with my “squid game” handle. This is really getting me down now.

— Lydia (@SquidGaming) November 2, 2021