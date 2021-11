Ricordate la criptovaluta di Squid Game? Bene, si è rivelata una truffa

Era prevedibile e i principali esperti che si occupano di valute digitali avevano avvisato gli utenti. E, alla fine, avevano ragione loro. La storia della criptovaluta nata sfruttando il nome della fortunata serie Squid Game si è rivelata una vera e propria truffa. Come in una pellicola cinematografica, infatti, i creatori e ideatori hanno venduto tutte le loro partecipazioni, hanno fatto sparire il sito ufficiale dal web e sono fuggiti con un un bottino del valore di milioni di dollari.

LEGGI ANCHE > Squid Game, la criptovaluta vola al +3000%

L’ennesimo caso di un raggiro, cavalcando le due onde del momento: una serie televisiva (in questo caso su Netflix) di successo e la moda di creare coin virtuali basandosi sulla qualunque. Come spiega Mashable, la truffa della criptovaluta Squid Game ha seguito i canoni di altri raggiri che sono rimasti nella storia dell’economia e delle finanza mondiale. “Polvere siamo e polvere ritorneremo”, perché oggi – dopo un’exploit che ha portato il valore del coin a una moltiplicazione quasi biblica (si parla dell’86.000% nel giro di una settimana) – chi ha acquistato quella moneta virtuale è rimasto con il nulla in mano.

La Criptovaluta Squid Game era una clamorosa truffa

Le operazioni di smobilitazione sono arrivate nel corso della giornata del 1° novembre, come mostra il grafico del tracker dei valori delle criptovalute.

Un disimpegno milionario. Perché i fondatori del “progetto”-truffa hanno architettato tutto alla perfezione. Il prezzo, seguendo l’hype del momento, è cresciuto a dismisura rispetto al valore iniziale con cui la criptovaluta è stata lanciata lo scorso 20 ottobre (1 centesimo di dollaro), fino a sfiorare una valutazione di 40 dollari. Quando la misura è diventata colma, ecco arrivare la cessione di tutte le partecipazioni. E non solo. Il sito ufficiale (Squidgame.cash) è sparito dai radar del web e non è più disponibile. Insomma, chi ha investito sperando nella buona stella di Squid Game è rimasto con un pugno di mosche in mano.