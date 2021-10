Attenzione alla falsa app di Squid Game: contiene malware

L’unica cosa che sarà inutilizzabile, dopo aver scaricato la falsa app Squid Game, sarà il vostro dispositivo mobile. Sta circolando, infatti, un’applicazione che sta sfruttando l’onda lunga della serie tv coreana prodotta da Netflix che ha letteralmente sbancato la piattaforma di streaming. Dalla data del suo rilascio e della sua pubblicazione, infatti, Squid Game è stata vista da 111 milioni di persone. Uno dei successi più clamorosi di sempre. Non a caso, vuole essere sfruttato e cavalcato anche dai malintenzionati, che stanno provando a costruire una sorta di merchandising parallelo alla serie tv per approfittare delle persone più ingenue che cadono nella rete.

Falsa app Squid Game rischia di infettare i tuoi dispositivi

Lukas Stefanko, ricercatore di malware per Android di ESET, ha dichiarato che ci sono circa 200 app in circolazione a tema Squid Game nel Play Store di Google e che almeno una è riuscita ad aggirare i sistemi di sicurezza di Mountain View. Il malware che è stato individuato successivamente fa parte del marchio Jocker. In modo particolare, era stato inserito in una app che permetteva ai dispositivi di dotarsi di sfondi tematici di Squid Game.

Una volta installato, il malware del marchio Jocker funziona esattamente come tutti gli altri di questo tipo: riesce a far registrare l’utente a sistemi di abbonamento non richiesti, riesce a captare sms, elenchi di contatti e informazioni generiche sul dispositivo. Insomma, altro che gioco del calamaro. Qui si rischia di fare la fine del pollo.

Ora. Occorre dire un paio di cose. È vero che Netflix sta provando a differenziare il suo business cercando di sfruttare anche la parte di merchandising, ma al momento non ha realizzato affatto un’app ufficiale di Squid Game. Dunque, chiunque ci provi non fa altro che commettere una violazione della proprietà intellettuale. Se poi lo fa anche con l’intento di frodare il prossimo, allora il problema diventa doppio. Pensateci bene, dunque, prima di scaricare una app non verificata dagli store ufficiali. Anche se riprende la tematica della serie tv del momento.