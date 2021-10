Squid Game, dopo la serie tv Netflix pensa al videogioco

Nel giro di poco più di due settimane, la serie tv di Netflix Squid Game è diventata la più vista di sempre sulla piattaforma di streaming, scavalcando Bridgerton. L’azienda di streaming avrebbe così intenzione di ampliare il franchise, lavorando a un nuovo prodotto ispirato alle vicende dei protagonisti, un videogame. Lo ha affermato, in maniera ufficiosa, Minyoung Kim, vice presidente del contenuto della divisione Asiatico-Pacifica di Netflix, in un’intervista a The Hollywood Reporter. È quanto si legge sul sito Ansa.it, sezione tecnologia.

«Abbiamo ricevuto – ha detto – un volume travolgente di richieste con l’obiettivo di ampliare il marchio Squid Game. Il ruolo del mio team è quello di esaminare davvero tutte queste opportunità, per creare una tabella di marcia concreta. Stiamo esaminando diverse aree, dai videogiochi ai prodotti di consumo e altro, per capire davvero cosa possiamo portare al nostro pubblico e aumentare la loro fidelizzazione alla serie, rimanendo fedeli al mondo che il nostro creatore ha costruito». Dalle indiscrezioni, si intuisce che si tratterebbe di un videogame del genere ‘battle royale’, simile ai famosi Fortnite e Pubg, che ben si adatterebbe alla trame di Squid Game, anche se, almeno per il momento, non è dato sapere in cosa consisterà il titolo e se davvero verrà lanciato. Netflix aveva annunciato, mesi fa, di voler entrare nel settore dei videogiochi, rendendo disponibili i videogame all’interno della propria app, basati su serie originali. Ad oggi, gli utenti Android possono già accedere ad alcuni giochi ospitati sia sul Play Store che sull’app di Netflix, sebbene non siano esclusivi dell’azienda di Reed Hastings.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]