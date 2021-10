Dallo streaming alla realtà, le regole del vero Squid Game organizzato a Abu Dhabi

Gli amanti dello show Netflix saranno felici di sapere che il 12 ottobre a Abu Dhabi avrà luogo uno torneo simile in tutto e per tutto a quello di Squid Game

I fan della serie Netflix Squid Game nella giornata di domani potranno partecipare al gioco che è stato organizzato ad Abu Dhabi dal Centro Culturale Coreano. Sono trenta le persone che, negli Emirati Arabi, potranno partecipare ai giochi visti nella serie tv (ovviamente senza morti). Il fenomeno Squid Game spopola dopo il grandissimo successo avuto in Usa e, di conseguenza, nel resto del mondo. Tra snack presenti nel gioco che hanno conosciuto picchi di vendite con l’esplosione della mania del “Gioco dei calamari”, tendenze su TikTok e la replica esatta del torneo nella realtà con lo Squid Game Abu Dhabi, a meno di un mese dall’uscita dello show il successo sembra destinato ad aumentare.

Le regole dello Squid Game Abu Dhabi

Il gioco avrà luogo nella giornata di domani presso il Centro Culturale Coreano degli Emirati Arabi, coi giocatori che – come segnala l’Insider – parteciperanno a tutte le sfide presenti nello show: da “Red Light Green Light” a “Dalgona Candy” passando per giochi come “Marbles” e “Ddakji”, tutti presenti nella serie. Sono previste due squadre da quindici partecipanti a testa per un totale di trenta persone coinvolte. L’evento avrà luogo martedì 12 ottobre in due sessioni distinte.

Nello show lo Squid Fame è il torneo che vede come partecipanti 456 disperati in gravi difficoltà economiche che si affrontano in una serie di sfide mortali per vincere 38 milioni di dollari. Nella vita reale lo Squid Game Abu Dhabi, invece, non ci sono premi in denaro ma ogni partecipante riceverà una tuta personalizzata. I giocatori eliminati dal torneo mano a mano che si va avanti potranno continuare ad assistere al gioco da bordo campo. Per partecipare era necessario compilare un modulo che testava le conoscenze rispetto allo show.

«Proprio come il K-Pop ha guadagnato popolarità in tutto il mondo attraverso YouTube negli anni 2010, penso che piattaforme come Netflix possano essere un canale per la diffusione globale di contenuti video coreani come drammi e film», ha dichiarato il direttore del Centro Culturale Nam Chan-woo.

