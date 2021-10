Alla fine Netflix oscurerà il numero di telefono in chiaro su Squid Game

In un precedente articolo vi avevamo raccontato di come la serie televisiva Squid Game stesse acquisendo – giorno dopo giorno – sempre più successo e di come la situazione fosse già sfuggita di mano anche nei social network. Però, in tutto ciò, una persona, una singola persona, stava subendo effetti collaterali poco piacevoli: nel primo episodio di Squid Game è presente il suo numero di telefono.

LEGGI ANCHE > La serie Netflix Squid Game è già fenomeno social su TikTok

Squid Game e quel numero di telefono reale

Che Squid Game avesse esposto un numero di telefono reale appartenente a un cittadino coreano ve lo avevamo già detto. E anche che l’uomo stesse ricevendo migliaia di chiamate dai fan curiosi della serie. «Le persone mi stanno contattando giorno e notte a causa della loro curiosità. Si prosciuga la batteria del mio telefono e si spegne», così aveva raccontato. Successivamente all’accaduto Netflix aveva detto che era in trattative con il proprietario del numero di telefono per risolvere il problema. Adesso, come riporta BBC ci sono delle novità in merito alla questione.

Anzitutto, non è proprio chiaro se il numero appartenga ad un uomo o ad una donna, poiché secondo precedenti fonti il numero apparterrebbe ad un uomo; secondo BBC invece è una donna la proprietaria. Genere a parte, Netflix ha dato il uso responso: modificherà il numero di telefono che appare nella sua serie di successo Squid Game, dopo che la persona protagonista (e vittima inconsapevole) ha detto di essere stata sommersa da chiamate al suo cellulare. A Money Today la donna d’affari di Seongju, nel sud-est della Corea del Sud, ha detto ai media locali che ha ricevuto migliaia di messaggi e chiamate sul suo telefono «al punto che è difficile per me andare avanti con la vita quotidiana». E ha poi sottolineato il disagio che l’accaduto le sta procurando: «Questo è un numero che ho usato per più di dieci anni, quindi sono abbastanza presa alla sprovvista. Ci sono più di 4.000 numeri che ho dovuto cancellare dal mio telefono».

Si dice che abbia rifiutato offerte di risarcimento fino a cinque milioni di won, che corrispondono a circa 3614 euro. A tal proposito, Netflix non ha commentato le richieste di risarcimento, ma si è limitato a sollecitare i fan della serie TV ad astenersi dal chiamare il numero di telefono.