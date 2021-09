La serie Netflix Squid Game è già fenomeno social su TikTok

Squid Game, la nuova serie di Netflix uscita lo scorso 17 settembre, è un thriller in lingua coreana, che esplora una realtà distopica, in cui una misteriosa organizzazione recluta persone per competere in una serie di giochi, con la possibilità di vincere un’enorme quantità di denaro. I giochi sono basati su classici giochi per bambini, alcuni dei quali sono specifici della Corea, mentre altri, come «Red Light, Green Light», sono conosciuti nel resto del mondo. Fin qui, nulla di strano, se non fosse per il fatto che – come prevedibile – la serie è diventata un trend di TikTok.

Squid Game e la trasposizione su TikTok

Come già detto, la serie TV contiene diversi giochi che prevedono la partecipazione di più persone. Quindi, il tutto è facilmente replicabile nella realtà, con la differenza che nel prodotto Netflix i personaggi si sfidano per ottenere un ricco premio in denaro e rischiano di morire colpiti da un proiettile al minimo errore; mentre nella realtà l’unico elemento in gioco è il divertimento. Ciò che sta accadendo, nel caso specifico di Squid Game (ma anche per altri prodotti di questo tipo) è la realizzazione di un passaggio di medium, senza che sia stato deciso dagli autori della serie. E questo, per quanto sia un esito imprevedibile, è la perfetta rappresentazione di ciò che viene definito transmedia storytelling, ovvero un racconto che si dispiega attraverso medium diversi e che in ciascuno di essi si trova integrato da qualcosa di nuovo. Questo ovviamente reca un successo incredibile alla serie, nonostante nessuno abbia chiesto a quegli utenti di TikTok di dar vita al trend, di contribuire alla sua diffusione e di pubblicizzare – inevitabilmente – il prodotto.

Nei video che si stanno diffondendo su TikTok con l’hashtag #squidgame e con l’audio «Squid Game – Green Light Red Light», vi sono dei ragazzi che si muovono in prossimità di una bambola gigante (presente nella serie TV) e che, quando questa ruota verso i presenti, devono rimanere immobili, pensa l’espulsione dal gioco. Un po’ il nostro «Un, due, tre, stella!».

Un ulteriore passaggio di medium

Secondo quanto riportato da Independent, sembrerebbe che il trend di TikTok non sia l’unico a costituire un’aggiunta a quanto rappresentato nella serie TV, il pezzo di puzzle in più del racconto transmediale. Infatti, nel primo episodio della serie, Squid Game ha presumibilmente esposto un numero di telefono reale appartenente a un cittadino coreano, che ora sta ricevendo migliaia di chiamate dai fan della serie.

Da allora, il presunto proprietario reale del numero di telefono ha ricevuto innumerevoli chiamate e messaggi di testo. «Le persone mi stanno contattando giorno e notte a causa della loro curiosità. Si prosciuga la batteria del mio telefono e si spegne», ha detto l’uomo che all’inizio non ne capiva le ragioni. Poi, un amico gli ha riferito la presenza del suo numero nella serie Squid Game di Netflix. Secondo un giornale coreano, Netflix ha detto che sono in trattative con il proprietario del numero di telefono per risolvere il problema.

Il tutto è quasi assurdo. Sembra che da un momento all’altro qualcuno sbuchi a comunicare che si tratta di uno scherzo. Ma purtroppo non è così e per quanto la serie intrattenga – anche – per i giochi che propone, la realtà non è un gioco. Anzi, la realtà non è un (squid) game.