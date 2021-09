Il Paese dove Netflix si può guardare gratuitamente, senza abbonamento

Non si tratta di un’opera pia, ma di una strategia di marketing mirato per creare mercato anche dove – almeno per il momento – non c’è. È con questo spirito critico che va letta la notizia di Netflix che ha offerto ai cittadini del Kenya la possibilità di guardare parte dei suoi contenuti, accedendo dal proprio dispositivo mobile Android. Il tutto senza sottoscrivere alcun abbonamento.

Ovviamente la libreria di film e serie tv è limitata (e non di poco) rispetto all’offerta disponibile nel resto del mondo. Si parla, infatti, di circa un quarto dei contenuti disponibili a livello globale. Sta di fatto, però, che la mossa di Netflix Kenya punta dritta a quella fetta di mercato che non è stata ancora raggiunta, nonostante il successo planetario della famosa piattaforma in streaming. Perché la strategia di marketing è quella di creare appeal e appetito, offrendo parte dei servizi in modo del tutto gratuito per convincere gli utenti a sottoscrivere l’abbonamento completo. Il piano è iniziato nella giornata di ieri, lunedì 20 settembre, con la distribuzione dei primi “contenuti omaggio“. L’iscrizione è riservata solamente agli over 18 e non è richiesto alcuna transizione di denaro.

Netflix Kenya, la strategia di marketing dietro i contenuti gratuiti

La notizia è stata riportata dalla Reuters che ha ricevuto conferme ufficiali direttamente da Netflix. Il direttore dell’innovazione dell’azienda, Cathy Conk, che gestisce e amministra la più grande piattaforma streaming del mondo ha dichiarato: «Se non hai mai visto Netflix prima, e molte persone in Kenya non l’hanno fatto, questo è un ottimo modo per provare il nostro servizio. E se ti piace quello che vedi, è facile passare a uno dei nostri piani a pagamento in modo che tu possa goderti il ​​nostro catalogo completo anche sulla tua TV o laptop».

Soddisfatto e abbonato

Un claim che sintetizza i piani futuri e futuribili dell’azienda. Il mercato televisivo africano, infatti, rappresenta una fetta inesplorata. E con questa mossa Netflix prova a solleticare l’attenzione: offre gratuitamente alcuni contenuti della sua immensa libreria, ma visibili solamente sugli smartphone Android. Poi, se il cliente apprezzerà l’intero catalogo, deciderà si sottoscrivere un contratto di abbonamento per accedere a tutti i film, le serie tv e le produzioni originali. Anche al di fuori dei dispositivo mobile.