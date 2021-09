Netflix sbarca nel gaming, come accedere ai giochi gratuiti da app

Netflix ha dato il benvenuto a una nuova sezione dedicata al gaming in Italia in cui, per ora, sono presenti cinque giochi. La sezione giochi Netflix è disponibile – almeno per il momento – solo per Android accedendo a Play Store. Il servizio in questione è già stato testato in Polonia nelle scorse settimane e ora è arrivato anche nel nostro paese con due giochi dedicati a una delle serie più celebri – Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game – più altri tre, Card Blast, Teeter Up e Shooting Hoops.

Netflix 🤝 videogiochi. Da oggi potete mettervi alla prova con i nostri giochi direttamente dalla nostra app per Android. Ah, siamo solo all’inizio e abbiamo ancora tanto lavoro da fare ma preparatevi all’arrivo di tanti altri titoli in futuro. 🕹 pic.twitter.com/1IvpkKizma — Netflix Italia (@NetflixIT) September 28, 2021



Come funzionano i giochi Netflix

In molti si saranno già resi conto che da ieri è disponibile – per gli abbonati a Netflix che utilizzano Android – una nuova sezione nell’applicazione. Come funziona? Chiunque sia abbonato può scaricare i cinque titoli disponibili per ora accedendo all’applicazione dalla home di Netflix. Una volta scelto il gioco o i giochi che si vogliono provare, si viene reindirizzati al Google Play Store così da poterli scaricare gratuitamente.

Con Netflix che ha già annunciato «l’arrivo di tanti altri titoli in futuro», scaricabili su smartphone, tablet e dall’app mobile della piattaforma. Il vantaggio dell’essere abbonati è che tutti i giochi non presenteranno pubblicità o microtransazioni. «Siamo solo all’inizio e abbiamo ancora tanto lavoro da fare – ha fatto sapere Netflix annunciando il nuovo servizio e questo ingresso nel gaming – ma siamo molto contenti di offrire questi giochi in esclusiva all’interno dell’abbonamento a Netflix, senza pubblicità, né acquisti in-app».