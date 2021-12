Come diventerà Instagram nel 2022

Era nato per ospitare le immagini condivise dagli utenti iscritti, tanto che il suo logo iniziale era rappresentato da una sorta di macchinetta fotografica stilizzata. Con il passare del tempo ha modificato le sue funzioni, la sua accessibilità e le modalità di fruizione, divenendo una piattaforma social che ha mantenuto la sua funzione originale, ma ha inserito anche tanti altri piccoli grandi tasselli che ne hanno aumentato la funzionalità. Il presente e il passato continueranno a incrociarsi, ma per il futuro sono in vista nuovi cambiamenti per Instagram a partire dal 2022.

Ad annunciare le prossime modifiche all’applicazione social – che, almeno per il momento, sembrano essere il consolidamento di un percorso già iniziato nel corso dell’anno che sta per concludersi, è stato Adam Mosseri. Il Ceo di Instagram – che nel 2012, dopo soli due anni di vita, è stato acquistato da Facebook (ora Meta) per circa un miliardo di dollari – ha spiegato attraverso un video su Twitter quali saranno le priorità da inseguire nel futuro più prossimo.

2022 Priorities 📝

This next year is going to be pivotal for Instagram. In addition to our industry-leading safety and wellbeing efforts, we’re focused on these four key priorities.

Hope you’re all able to get some rest over the holidays. See you in the New Year! ✌🏼 pic.twitter.com/iY8uQ1EnMZ

— Adam Mosseri (@mosseri) December 28, 2021