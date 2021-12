Nel 2022 ritornerà il feed in ordine cronologico su Instagram

Nel 2016 Instagram ha abbandonato il suo feed cronologico, sostituendolo con quello algoritmico e ritenendolo migliore. Nonostante ciò, molti utenti hanno chiesto a più riprese un ritorno alla semplicità di un tempo, o meglio, ad una semplicità che andasse a tempo.

Il capo di Instagram Adam Mosseri – segnala TNW News – ha detto che la piattaforma sta attualmente lavorando ad una «versione di un feed cronologico che spera di lanciare il prossimo anno», quindi entro il primo trimestre del 2022. L’ulteriore novità è che potrebbe essere data direttamente alle persone la possibilità di scegliere come ordinare i post sul proprio feed: cronologicamente o sulla base dell’algoritmo, senza imporre agli utenti una decisione univoca dall’alto. La notizia è stata poi confermata (e maggiormente chiarita) anche con un tweet apparso sul profilo ufficiale di Instagram lo scorso 8 dicembre:

We want to be clear that we’re creating new options — providing people with more choices so they can decide what works best for them — not switching everyone back to a chronological feed. You can expect more on this early next year!

— Instagram Comms (@InstagramComms) December 8, 2021