Instagram annuncia l’introduzione del “parental control”

Da mesi si dibatte sugli ecosistemi social e il rapporto che i più giovani hanno con le varie piattaforme. Un tema su cui non si è aperto solamente un dibattito interno ed esterno, ma che ha portato anche a un vero e proprio processo contro Meta. Perché i minori devono essere tutelati nell’utilizzo dei vari social network e ora Instagram prova a correre ai ripari. Accantonato il piano per la realizzazione di una funzione “young” della piattoforma, il Ceo Adam Mosseri ha annunciato l’introduzione – tra le tante novità – di un parental control.

I primi cambiamenti arriveranno con l’inizio del 2022, presumibilmente a partire dal mese di marzo. E nel suo post pubblicato sul blog ufficiale di Instagram, Mosseri spiega in cosa consisteranno: «Adotteremo un approccio più rigoroso a ciò che raccomandiamo agli adolescenti sull’app, impediremo alle persone di taggare o menzionare gli adolescenti che non li seguono, indirizzeremo gli adolescenti verso argomenti diversi se hanno dimorato su un argomento da molto tempo e stiamo lanciando la funzione Take a Break negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Irlanda, Canada, Australia e Nuova Zelanda, che abbiamo annunciato in precedenza».

Instagram e adolescenti, da marzo arriva il parental control

Una serie di funzioni che vanno a contro-bilanciare parte delle criticità emerse negli ultimi rapporti sui social (quelli gestiti da Meta) e gli adolescenti. Ma da marzo dovrebbe entrare in vigore anche una nuova funzione che permetterà ai genitori (o adulti) di avere maggior contezza del tempo trascorso dai propri figli sulla piattaforma e sulla app. Si tratta di una sorta di “parental control”. «All’inizio del prossimo anno – spiega Mosseri – lanceremo anche i nostri primi strumenti per genitori e tutori per aiutarli a partecipare maggiormente alle esperienze dei loro adolescenti su Instagram. Genitori e tutori potranno vedere quanto tempo i loro ragazzi trascorrono su Instagram e impostare limiti di tempo. E avremo un nuovo centro educativo per genitori e tutori».

