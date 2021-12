Instagram fa un passo verso la sicurezza: invita gli adolescenti a cambiare argomento

Indossate le cinture di sicurezza. Instagram ha deciso di monitorare in maniera più pressante i contenuti potenzialmente dannosi per gli adolescenti. L’annuncio precede la performance di Adam Mosseri, il capo di Instagram, davanti alla commissione del Congresso degli Stati Uniti che si occupa, tra le altre cose, anche delle esperienze degli utenti sui social network e che ha avuto modo di raccogliere la testimonianza di Frances Haugen, la whistleblower ex dipendente di Facebook. Quest’ultima aveva posto l’accento proprio sulla sicurezza della piattaforma per gli adolescenti, affermando che report interni (di cui Instagram era a conoscenza) avevano evidenziato come le ragazze con problemi di autostima ritenessero peggiorativa la loro esperienza sulla piattaforma.

Nuove policies di Instagram per gli adolescenti

Non sarà possibile per gli utenti taggare gli adolescenti che non li seguono, così come gli stessi adolescenti potranno eliminare in blocco i propri contenuti e le interazioni con questi ultimi. Gli account suggeriti dalla piattaforma e la sezione “Esplora” che propone, in base alle preferenze degli utenti, nuovi contenuti da visualizzare (soprattutto a livello di video in reels) saranno monitorati ancora più attentamente da Instagram per quanto riguarda i suoi giovani utenti.

New Safety and Well-being Features 🙏🏼 Excited to announce these new tools to help our community feel even more supported while on Instagram: – Take a Break

– Parental Controls

– Your Activity Check out our new blog post to learn more 👉🏼https://t.co/lxcknnQNf1 pic.twitter.com/QLdlFD8VT3 — Adam Mosseri (@mosseri) December 7, 2021

«Il primo annuncio di oggi – ha detto Adam Mosseri in un video – è “prendetevi una pausa”. Una funzione che stiamo lanciando negli Stati Uniti, in Canada e in Australia. Si tratta di un modo per allontanarti da Instagram quando hai trascorso un certo spazio di tempo sulla piattaforma». Ovviamente, si tratta di una delle novità annunciate dal social network di proprietà di Meta. Adam Mosseri, tuttavia, ha annunciato anche il parental control su Instagram, come vi abbiamo spiegato in mattinata, che verrà implementato sulla piattaforma a partire da marzo 2022.

Si tratta di una serie di elementi che permetteranno a Instagram di presentarsi in maniera più serena di fronte all’udienza del Congresso, offrendo il volto rassicurante a cui ambiva prima di essere trascinato all’interno di un turbinio mediatico causato dalle rivelazioni di Frances Haugen sui metodi che l’azienda ha utilizzato nei confronti dei suoi utenti.