Problemi su Instagram e WhatsApp segnalati nel pomeriggio del 4 dicembre

Disservizi e picchi di segnalazioni intorno alle 15 del 4 dicembre. Soprattutto per quanto riguarda un Instagram down in diverse aree d’Italia. Su Downdetector, il servizio che monitora l’andamento dei portali e delle applicazioni digitali, sono state oltre 2mila le segnalazioni per il social network di proprietà di Meta. Ovviamente, la notizia si è subito diffusa su Twitter, dove gli utenti – come ormai da tradizione – si riversano per segnalare i problemi che stanno affrontando con il down del social network nel pomeriggio di sabato.

LEGGI ANCHE > Il Meta down con Instagram, Facebook e WhatsApp fuori gioco contemporaneamente

Instagram down e gli altri problemi di Meta il 4 dicembre

Problemi più contenuti e geolocalizzati ci sono stati anche per Messenger e WhatsApp, i due servizi di messaggistica che fanno parte sempre dell’azienda di Zuckerberg Meta. Dopo il grande down del 4 ottobre, in ogni caso, la situazione di oggi sembra essere piuttosto diffusa, ma meno grave di allora, quando il disservizio fu su scala globale e dove l’interruzione – un problema di DNS – fu risolta nel giro di diverse ore.

Da quando la società di Zuckerberg ha cambiato nome, diventando Meta, si tratta del secondo down che ha coinvolto più di un servizio contemporaneamente. La prima volta si era verificata (con il disservizio di pochi minuti, ma generalmente diffuso, di Facebook, Instagram e WhatsApp) lo scorso 19 novembre, nel tardo pomeriggio.