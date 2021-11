Il Meta down con Instagram, Facebook e Whatsapp fuori gioco contemporaneamente

Lo chiamiamo Meta down perché ha coinvolto Instagram - per il quale sono arrivate la maggioranza delle segnalazioni social -, Whatsapp e Facebook in contemporanea

Possiamo chiamarlo il primo Meta down della storia, considerato che l’azienda ha da poco cambiato nome. Ad essere coinvolte – come si nota dalle segnalazioni su Downdetector – sono state contemporaneamente le maggiori piattaforme di Meta: Facebook, Whatsapp e Instagram hanno registrato problemi nel funzionamento per quanto riguarda ognuno una serie di sue particolari funzionalità.

Novabbe che cazzo di ridere c’è un down di instagram pic.twitter.com/7U1tKeX51o — ꜱᴜꜱᴀɴɴᴀ ☽ (@stillclosedinme) November 19, 2021



Il primo Meta down è contemporaneo per tutte le piattaforme

Abbiamo scelto di chiamarlo Meta down proprio perché comprende un Whatsapp down, un Facebook down e un Instagram down contemporanei. Nello specifico, gli utenti segnalano per Instagram problemi con app, caricamento e versione server. Andando a vedere le segnalazioni che riguardano Facebook, invece, i problemi maggiori sono stati riscontrati con sito web, caricamento e app. Il Whatsapp down di oggi, 19 novembre 2021, invece è stato caratterizzato dal malfunzionamento di invio messaggi, app e sito web.

Attualmente, con le segnalazioni in calo, sembra che il down sia stato gestito e che il peggio sia passato che è stato registrato per tutte e tre tra le 17.47 e le 18.01. Sui social, intanto, come da prassi si stanno diffondendo segnalazioni, battute e meme sul down Meta che ha colpito tutte le più importanti piattaforme dell’azienda alle porte del weekend.

indovinate? ho tolto la connessione è preso a parole il routure per poi scoprire che c’è l’instagram down #instagramdown pic.twitter.com/p8GIFiGaZ0 — || -4 (@sheisale4) November 19, 2021

visto che c’è l’instagram down rispondete e ditemi qual è l’artista/cantante che proprio non sopportate

vediamo hahaha#instagramdown — francesco (@_fr4ncesc0) November 19, 2021

C’è anche chi, annoiandosi per la mancanza di Instagram – la maggior parte delle segnalazioni in Italia sono state fatte per il social delle foto – propone sondaggi e giochini su Twitter, che rimane il rifugio ufficiale per tutti i down.