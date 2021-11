Shakera e segnala: la nuova funzione di Instagram

«Shake shake shake, shake shake shake, shake your…mobile phone». Così cambierebbe il testo della celebre canzone se si chiedesse a Instagram. La piattaforma ha deciso e annunciato – tramite le parole del capo di IG, Adam Mosseri, – che gli utenti avranno la possibilità di praticare il rage shake Instagram. Un nome sicuramente evocativo e che piacerà a tanti utenti, così come la nuova possibilità che sta andando a connotare: scuotere il telefono per segnalare un problema. La nuova funzione permetterà quindi di segnalare un problema più rapidamente.

Oltre a questo, Mosseri ha fatto sapere anche che verrà inserita la possibilità di rimuovere un’immagine unica nei caroselli di immagini – fino a dieci foto nello stesso post -.

– Rage Shake Did you know about these 💎s? Any other features you’d like me to cover? Let me know 👇 pic.twitter.com/Yx0q4UGFfb — Adam Mosseri 😷 (@mosseri) November 17, 2021

Rage shake Instagram: come funziona

Scuotere con rabbia il telefono per segnalare un problema: questa è la novità di Instagram annunciata da Adam Mosseri in un video su Twitter. Se l’app non funzionerà, quindi, si potrà scrollare il telefono in modo da far comparire una schermata pop-up in cui compare il messaggio: «Qualcosa è andato storto?», con lo spazio apposito sottostante per segnalare il problema. Mosseri ha chiarito come funzionerà il rage shake di Instagram e anche la ragione che ci sta dietro: si tratta di un modo, per la piattaforma, di individuare tramite le segnalazioni i bug più comuni così da dare priorità alla correzione.

«Puoi spiegare esattamente cosa è successo, come sei arrivato a quel punto e tutte le emozioni e i sentimenti che stai provando, e avremo qualcuno che gli darà un’occhiata», ha chiarito il capo di Instagram. Si tratterà, quindi, di un collegamento più diretto con Instagram – o almeno così è stato descritto – rispetto alle attuali segnalazioni. Rimane da sperimentare in quanto tempo ci sarà un risposta da parte della piattaforma.

Eliminare una sola foto da un carosello

L’altra importante novità annunciata da Mosseri è la possibilità – attesa da molti utenti – di eliminare una sola fotografia da un carosello di immagini precedentemente pubblicato. «Ora è possibile – ha spiegato il capo di IG – andare e scegliere una che non ti piace più e cancellarla». Come? Aprendo il carosello di foto dal quale si vuole eliminare uno scatto occorre fare tap sui tre puntini in alto a destra, premere modifica e scorrere fino ad arrivare alla fotografia che si vuole cancellare. Ci sarà un’apposita icona in alto a sinistra che permetterà di rimuoverla. Questa nuova funzionalità per eliminare un singolo scatto dal carosello sarà, per ora, disponibile solo per iOS.