Endemol Shine Italy, casa di produzione del GFVip, si dissocia dalle parole di Signorini sull’aborto

Si tratta del tema caldo del giorno, con i social che esplodono a suon di hashtag #Signorini e #Mediaset. Partiamo facendo un riepilogo. Nella tarda serata di ieri, durante la puntata del Grande Fratello Vip in diretta, Alfonso Signorini ha affermato: «Noi siamo contrari all’aborto in ogni sua forma, tra l’altro, anche quello dei cani». Un’opinione espressa con forza. Quella frase di Signorini su aborto detta in diretta al Grande Fratello Vip facendo riferimento a un “noi”, la natura del quale non è chiara, ha smosso molto gli animi sui social. Talmente tanto da spingere Endemol Shine Italy – casa di produzione del programma condotto da Signorini – a dissociarsi da quanto affermato da Alfonso Singorini sull’aborto.

#Signorini:

Per queste affermazioni sull’aborto nella puntata di ieri del #gfvip pic.twitter.com/DGlSWg1v9V — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) November 16, 2021



Endemol Shine Italy, casa di produzione del GFVip, si dissocia da Signorini su aborto

La nota della prima società di produzione televisiva in Italia arriva nel tardo pomeriggio della giornata di oggi attraverso i canali social. «Nella puntata di ieri di Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha espresso la propria opinione su un tema importante e sensibile come quello dell’aborto, che è un diritto di ogni donna sancito dal nostro ordinamento», si legge sui profili ufficiali di Endemol Shine Italy.

«Pur rispettando le opinioni di ognuno, come Endemol Shine Italy esprimiamo la nostra distanza dalla sua personale posizione», continua, arrivando alla conclusione che l’idea del conduttore non rispecchia l’idea del gruppo di lavoro che lo circonda. «In tutte le comunità e in tutti i gruppi di lavoro le opinioni possono essere diverse, e Grande Fratello si distingue da sempre per essere attento a tutte le evoluzioni della società e al rispetto dei diritti civili».

La conclusione, quindi, è che la società di produzione del GFVip si dissocia dalla posizione espressa da Signorini. Intanto il conduttore del GfVip ha disabilitato la possibilità di commentare sul suo profilo Instagram.