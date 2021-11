Quel momento a Porta a Porta dove quattro uomini spiegano perché le donne sono penalizzate sul lavoro

C’è un’immagine che, in queste ore, sta diventando virale sui social network e che riguarda la puntata di Porta a Porta andata in onda nella giornata del 9 novembre. Ospiti di Bruno Vespa, padrone di casa come sempre, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, il direttore di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, e il Direttore del quotidiano La Repubblica, Maurizio Molinari. Nulla di strano fino a questo momento. Tuttavia, in uno spazio ben preciso della trasmissione, compare un titolo sul maxischermo: Lavoro – perché le donne sono penalizzate.

Tutti maschi a Porta a Porta a parlare delle difficoltà delle donne sul luogo di lavoro

Il ministro del Lavoro Orlando ha colloquiato con il dottor Bassetti e con i due giornalisti Molinari e Vespa, in un tavolo in cui non c’era alcuna donna a raccontare la propria esperienza. Un paradosso abbastanza evidente, soprattutto in fase di costruzione della puntata: una mancanza autoriale – oltre che, naturalmente, contenutistica – che è sembrata davvero distopica.

L’aspetto non è passato inosservato sui social network che, da sempre, hanno rappresentato un osservatorio interessante sui fenomeni come il mansplaining. Diverse donne – attiviste impegnate su questi temi, ma anche altri utenti – hanno indicato questa anomalia: