Bruno Vespa a Porta a Porta dimostra di non conoscere la differenza tra infezione e malattia

Servizio pubblico, rete ammiraglia, si parla negli studi di Porta a Porta del vaccino e della sua efficacia. Ospite di Bruno Vespa è il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini. L’estratto di video che compare sotto è diventato virale e gira sui social per sostenere che “con i vaccini si è infetti !” – il titolo del video – ma, ancora una volta, la Rai sta facendo un disservizio al pubblico. Il modo in cui Bruno Vespa risponde a Giovannini, che prova a spiegare la situazione, non è solo fuori luogo ma dimostra in maniera inequivocabile che il conduttore non sa la differenza tra infezione e malattia né come un vaccino – qualsiasi, non solo quello anti Covid – agisca in relazione ai due casi.

Video Porta a Porta vaccino: perché Bruno Vespa sbaglia



Quello che dice Giovannini è giusto: la spiegazione della differenza che c’è tra sintomi della malattia e veicolo dell’infezione da coronavirus è giusta ma alla reazione fuori luogo di Vespa – che dimostra la sua ignoranza in materia – il ministro avrebbe dovuto rispondere prontamente. Evidenze sull’efficacia dei vaccini nell’impedire la trasmissione del virus ne abbiamo, almeno per Pfizer. A parlarne è stata fondazione Veronesi in riferimento a uno studio del ministero della Salute israeliano – paese ha il primato mondiale di vaccinati -: «Pfizer-BioNTech per Covid-19 non solo protegge dalla malattia ma previene anche l’infezione, un’ottima notizia che se confermata indicherebbe chiaramente che il vaccino è potenzialmente in grado di ridurre drasticamente la circolazione del virus».

In parole povere è ancora troppo presto per dire se e in quale misura i vari vaccini sono in grado di prevenire la circolazione del virus ma, a prescindere, parlando di questa tematica è importantissimo conoscere la differenza e informare nel modo giusto i cittadini, anche e soprattutto considerata la grande confusione che già regna sovrana.

Differenza malattia infezione quando si parla di vaccini

Aggiunto: Come fa notare Open nel suo fact checking in merito, la reazione di Porta a Porta alle parole di Giovannini dimostra che il giornalista non è a conoscenza di un’informazione nota da decenni. I vaccini servono per proteggerci dalla manifestazione delle malattie, in alcuni casi dai sintomi gravi, ma non tutti riescono a garantire quella che prende il nome di “immunità sterilizzante”, ovvero la capacità del farmaco di agire anche contro l’infezione del virus, ovvero la trasmissione da persona a persona. «Allora stiamo scherzando»? Magari.