La storia della “chiusura” di Tg4 e Studio Aperto

Fine delle trasmissioni. Anzi no. Nelle ultime ore, tra social e articoli di giornali, si è diffusa la notizia della chiusura di Tg4 e Studio Aperto (oltre che della redazione di Sport Mediaset). Secondo quelle fonti – che allo stato attuali dei fatti non erano complete – le testate giornalistiche di Rete4 e Italia1 sarebbero in procinto di cessare la loro attività, con gli approfondimenti quotidiani lasciati solamente a TgCom24. Adesso, però, è arrivata la smentita del Biscione che spiega come stanno veramente le cose.

Partiamo dalla genesi della notizia che circola nell’etere da alcune ore: per razionalizzare i costi – non in linea con l’audience – Mediaset avrebbe deciso di procedere con la chiusura delle testate Tg4 e Studio Aperto (ma anche della redazione sportiva di Sport Mediaset) e di far ricadere tutto l’impianto informativo delle sue reti (con esclusione del Tg5) sotto l’egida di TgCom24. Tutto ciò comporterebbe, dunque, il presunto addio a due marchi storici dell’informazione di Cologno Monzese. Ma le cose non sembrano andare in quella direzione.

Chiusura Tg4 e Studio Aperto, ma è davvero così?

«Nessuna chiusura per Tg4 e Studio Aperto. E nemmeno per Sport Mediaset – ha spiegato una fonte del Biscione contattata da AdnKronos -. Semplicemente una riorganizzazione interna delle ‘linee’ di tutte le testate in un’ottica di ottimizzazione: ma volti e loghi delle testate resteranno diversificate. I cambiamenti avverranno senza licenziare nessuno ma con il ricorso ad esodi incentivati. Nei prossimi tre anni sono previsti 45 prepensionamenti incentivati su base volontaria. Ma negli stessi tre anni sono previste le assunzioni di 15 giovani giornalisti».

La spiegazione ufficiale di Mediaset, dunque, smentisce la notizia della chiusura Tg4 e Studio Aperto. Come aveva TVBlog, mentre social e giornali raccontavano una vicenda molto differente (attingendo a fonti parziali) entro la fine del mese di novembre saranno ultimati i lavori che porteranno gli studi delle due testate giornalistiche di Rete4 e Italia1 a finire sotto lo stesso tetto di TgCom24. Questo vuol dire che la razionalizzazione dei costi, soprattutto per quel che riguarda gli spazi. I nomi di Tg4 e Studio Aperto non spariranno, ma buona parte dei contenuti saranno affidati proprio ai dipendenti-giornalisti della testata all news H24. Insomma, parlare di “chiusura” è sbagliato. Di certo ci sarà un riassetto interno che provocherà anche l’addio per molte delle figure che lavorano per l’emittente di Berlusconi.