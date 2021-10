Cos’è il photo dump e perché è esploso su Instagram proprio nell’estate 2021

Cosa ci lascia in eredità la pandemia? Una spasmodica voglia di fare e di recuperare quel tempo perso che, andando a guardare bene, si riflette anche nel modo in cui abbiamo iniziato a postare le foto su Instagram. Con l’estate che ci stiamo lasciando alle spalle e i nostri profili pieni delle fotografie di quei momenti vissuti in maniera quasi famelica per recuperare quel tempo che la pandemia ci ha portato via. Il photo dump su Instagram, sotto un certo punto di vista, rispecchia esattamente quello che ci è capitato nella realtà. Se la possibilità di fare i caroselli di foto su Instagram – ovvero caricare fino a dieci foto o video nello stesso post – esiste dal 2017, vediamo come e perché solo nell’estato 2021 questo modo di pubblicare è esploso.

Cosa vuol dire photo dump

Letteralmente, photo dump vuol dire discarica di foto. Si tratta del modo in cui gli addetti ai lavori hanno iniziato a chiamare il carosello in maniera dispregiativa poiché visto di cattivo occhio dai professionisti. Almeno in un primo momento. Come spesso accade, funzionalità che si hanno da tempo su una piattaforma non decollano finché qualcosa (la pandemia) o qualcuno (le star che le utilizzano) ne cambiano le sorti. Ecco che, allora, con qualche primo cenno nell’estate 2020 e la vera esplosione dell’estate 2021, il photo dump è entrato a far parte del feed di tutti noi.

Non dover scegliere la foto perfetta e condividere quanto più possibile

Le ragioni di questo boom sono molteplici. Innanzitutto, costretti nelle case, pur di postare nel periodo della pandemia sono molte le persone che hanno cominciato a fotografare nuovi soggetti: vita quotidiana, inquadrature più semplici e molto meno costruite. Così facendo, Instagram ha iniziato ad andare nella direzione del meno patinato e del più reale possibile.

Quella carrellata di immagini evita a chi pubblica la parte in cui bisogna scegliere, tra i tanti scatti, quell’unico che finirà sul social. Il desiderio di pubblicare più attimi di vita vissuta che ci erano mancati unito alla voglia di modificare sempre meno gli scatti per essere più autentici ha portato all’esplosione del carosello Instagram. Esplosione che, basta dare un’occhiata trai profili delle varie celeb, non ha risparmiato nemmeno i giga influencer (tanto per citarne un paio, abbiamo Dua Lipa, Bella Hadid e Demi Lovato).