Instagram ci mette in guardia: questa foto non ritrae una protesta in Austria

Il lavoro dei fact checkers indipendenti che permettono alle piattaforme gestite da Meta di avere a disposizione un sistema di verifica per i contenuti sensibili postati su Facebook o su Instagram ha permesso di individuare un’altra bufala – potenzialmente virale – che si sta diffondendo a partire da un post su Instagram che parla di presunte proteste a Vienna contro il lockdown generalizzato che è scattato ieri, dopo che il Cancelliere Alexander Schallenberg aveva parlato del provvedimento nella scorsa settimana, in seguito all’aumento esponenziale del numero di contagi. Una foto fake della protesta in Austria

Foto fake protesta Austria, l’immagine postata su Instagram

I fact checkers indipendenti di Facta News, citando come fonte l’Associated Press, contestualizzano queste immagini nel 1991 a Mosca, nel corso di una protesta a piazza Manezh, per le dimissioni di Gorbaciov. La foto è stata scattata dal fotografo Dominique Mollard. Sui motori di ricerca, invece, queste stesse immagini vengono ricollegate anche a un concerto dei Metallica a Mosca, sempre riferibile all’anno 1991. Ma questa indicazione può trarre in inganno: i contesti sono differenti, anche se i colori delle immagini e l’ambientazione possono essere considerati simili. Del resto, le immagini delle proteste di Mosca sono inequivocabilmente quelle di piazza Manezh, mentre il concerto dei Metallica a Mosca nel 1991 si è svolto nel sobborgo di Tushino, a nord della capitale.

Al di là dell’approfondimento sull’origine dell’immagine, tuttavia, occorre sottolineare che non si può in alcun modo ascrivere – come fatto su Instagram, ma anche in alcuni post su Twitter – a presunte proteste con folle oceaniche in Austria a causa del lockdown. Su Instagram, tuttavia, il lavoro dei fact checkers indipendenti ha permesso alla piattaforma di inserire un alert in corrispondenza della foto, in cui si specifica che il contesto dato all’immagine potrebbe essere fuorviante rispetto agli eventi ritratti. Su Twitter, invece, la foto non presenta alcun tipo di etichetta.