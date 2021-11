In queste ore si sta diffondendo a macchia d'olio un video spacciato per una protesta anti lockdown in Austria. Ma è solo una folla per una partita di calcio

I tifosi del Borussia Mönchengladbach non sono una folla che protesta per il lockdown in Austria

La notizia che rimbalzava sui media da ieri e che è stata ufficializzata questa mattina, ovvero il lockdown in Austria a causa dell’incremento esponenziale di casi di coronavirus, ha dato il la, ovviamente, a una serie di fake news che arrivano – purtroppo – dalla solita galassia no-vax. Fortunatamente, il lavoro dei fact-checkers indipendenti di Facta News (che stanno monitorando lo stato dell’informazione in Italia su Facebook) ha permesso di arrivare a una conclusione decisamente diversa rispetto all’interpretazione che era stata data di un video di tifosi del Borussia Mönchengladbach per le strade di Graz, una cittadina che – in effetti – si trova in Austria. Questa interpretazione altro non era che la bufala delle proteste contro il lockdown in Austria: una folla di tifosi che si stava recando allo stadio per una partita e che, invece, è stata presentata come una compatta folla che manifestava il suo dissenso per le decisioni politiche prese dal governo austriaco per cercare di contenere la quarta ondata.

LEGGI ANCHE > No, Pubblicità Progresso non ha fatto la campagna «non gliela dare senza green pass»

Bufala proteste lockdown Austria, il video che circola è la marcia dei tifosi tedeschi e non quella dei manifestanti

Su Facebook, nei video delle persone che condividono queste informazioni, compare adesso un banner – che viene mostrato, appunto, in seguito alla verifica dei fact-checkers indipendenti di cui Facebook si avvale – che indica come il video sia caratterizzato da un “contesto mancante”.

Come si può facilmente evincere dalle immagini, le persone in strada sono dei tifosi e non dei manifestanti. Il video risale al 28 novembre 2019. Il contesto mancante sta caratterizzando la diffusione della clip anche in Italia: nei giorni scorsi, infatti, queste stesse immagini erano state condivise anche su altri canali social e piattaforme internazionali. La dinamica è sempre la stessa: si prende l’attualità di una notizia – quella del lockdown in Austria, che tra le altre cose è diventata ufficiale questa mattina – e si adatta a questa urgenza comunicativa una immagine o un video fuori contesto.