Il farmacista di Viareggio spiega il video sui tamponi positivi dei vaccinati: «Non sono no-vax»

Tra una comunicazione e l’altra sulle iniziative che ha messo in piedi all’interno della sua farmacia di Viareggio per contrastare la diffusione del contagio (e tracciare, dunque, i cittadini positivi al coronavirus per evitare che questi possano trascorrere le feste trasmettendo il virus ai familiari e agli amici), il farmacista Giovanni Bergamini – un suo video era diventato virale soprattutto in ambienti no-vax – ha voluto chiarire le sue intenzioni: il farmacista di Viareggio non è un no-vax e – anzi – quel termine non gli piace affatto.

Il farmacista di Viareggio non è un no-vax: il video del chiarimento

«Domenica ho fatto un video più virale del Covid e che ho prontamente tolto perché stato mal interpretato – ha detto nel video pubblicato all’interno del proprio feed su Instagram -. Questo video, in cui elenco tutte le persone che sono venute a tamponarsi e che mi hanno detto se sono vaccinate o no, voleva essere neutro. Infatti, io non ho fatto alcun tipo di considerazione: il video è stato girato per invitare la popolazione a un atteggiamento più sicuro, dal momento che molti vaccinati contraggono la patologia. Questa non è una cosa nuova, perché si verificava anche con un vaccino antinfluenzale. Il vaccino ha lo scopo di difenderci dal ricovero, dalle terapie intensive e dai decessi».

Il farmacista ha poi proseguito spiegando che anche in vista del Capodanno farà una giornata di prevenzione, con prolungamento del turno di apertura della sua farmacia, per fare i tamponi a più cittadini possibile. Poi ha definitivamente chiuso la questione: «Non ho fatto un video no-vax, termine che non mi piace per niente. Sono vaccinato, ho il Super Green Pass e mi tampono ogni mattina, perché credo nella prevenzione. Su questo ci metto la faccia».

Un chiarimento necessario, dal momento che – nonostante il farmacista avesse rimosso il video dal proprio profilo Instagram – queste immagini sono circolate in conversazioni portate avanti da no-vax che utilizzavano il video (che mostrava un numero di tamponi positivi dei vaccinati molto più alto rispetto a quello dei tamponi positivi di non vaccinati) per “dimostrare” l’inefficacia del vaccino. In realtà, l’intento del farmacista di Viareggio era quello di invitare alla prudenza: anche chi è vaccinato può contrarre il coronavirus e può trasmetterlo a sua volta. Dunque, in un contesto di socialità molto elevata come quello delle festività natalizie e di fine anno, è opportuno verificare il proprio stato di salute per evitare di contribuire ulteriormente alla diffusione della pandemia.