Via IG Stories, Chiara Ferragni e Fedez comunicano la loro positività al Covid

Chiara Ferragni e Fedez positivi al Covid-19. L’annuncio è arrivato qualche minuto fa via Instagram stories. I due influencer hanno voluto rendere partecipi i propri followers a proposito della notizia appena arrivata in casa: il risultato di un tampone molecolare ha certificato la positività della coppia, che ha dichiarato però di essere completamente asintomatica.

Chiara Ferragni e Fedez positivi al Covid-19

«Come avrete facilmente intuito – hanno detto -, siamo positivi al Covid. Ci testiamo ogni giorno e oggi è arrivato il risultato di un tampone molecolare. Indossiamo le mascherine in casa perché i nostri due bambini, stranamente, risultano negativi per il momento. Quindi vogliamo proteggerli e l’importante, per noi, è che loro stiano bene. Facciamoci compagnia».

“Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri e ieri abbiamo fatto un molecolare – ha aggiunto Chiara -, il cui risultato è arrivato adesso e siamo positivi ma i bambini non si sa come per ora sono negativi”. #ANSA pic.twitter.com/mmC4W0mJvK — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) December 27, 2021

La richiesta è quella di coinvolgere l’audience, motivando anche eventuali riduzioni dell’attività social della famiglia Ferragnez nei prossimi giorni.