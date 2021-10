Non c’è e non ci sarà nessun procedimento Rai contro Fedez

Era sicuramente una notizia già annunciata: «Domenica torno su Rai 3», diceva ieri Fedez in una delle sue stories. L’occasione sarebbe il ritorno di Che Tempo che Fa con Fabio Fazio per la nuova stagione televisiva. L’annuncio soddisfatto di Fedez era preludio di quella che è la notizia di oggi, riferita dall’Adnkronos. La Rai ha deciso, infatti, di non procedere nei confronti del rapper per quanto accaduto al concerto del Primo Maggio e per l’accusa di censura. Per la querelle Fedez Rai, alla fine, tutto è bene quel che (per ora) finisce bene.

Niente procedimento Rai contro Fedez

Non ci sarà nessun tipo di procedimento, quindi, e a dirlo sono fonti qualificate direttamente all’agenzia di stampa. Col la decisione, presa dai precedenti vertici con Di Mare a capo (ora ci sono Carlo Fuortes come ad e e Marinella Soldi come presidentessa), non è più possibile procedere per la mancanza di alcuni requisiti. Ecco che, allora, l’ultimo pezzo del puzzle mancante – ovvero la mancata volontà della Rai di procedere contro Fedez – è stato messo al suo posto.

Dopo quanto accaduto al Primo Maggio – con un conseguente botta e risposta a suon di comunicati lato Rai e stories lato Fedez – il rapper è finito al centro di altre polemiche che hanno intrecciato il suo mondo social con quello della televisione pubblica. C’è stata la polemica supposta ma mai esistita dei Seat Music Awards 2021, quando le persone hanno iniziato a fare congetture sul perché Fedez non sarebbe salito sul palco.

Ci ha pensato il suo ufficio stampa a chiarire che non c’entravano nulla le presunte beghe legali in sospeso: il cantante non avrebbe potuto partecipare per impegni precedentemente presi. C’è poi stata anche la polemica in seguito alla diretta sul canale di Fedez per parlare con Zan e Cappato della proposta di legge contro l’omobitransfobia e del referendum sull’eutanasia. In questo frangente, appena dopo la diretta, abbiamo avuto un interessante confronto con Marco Cappato in merito al confronto tra social e televisione pubblica, tematica estremamente attuale da quando Fedez è entrato a gamba tesa sul palco del concertone.