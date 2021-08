La polemica montata sui social per l’assenza di Fedez ai Seat Music Awards 2021 non ha senso

Sui social è scoppiata la polemica. Si fanno supposizione, alcuni siti titolano sul fatto che l’assenza di Fedez ai Seat Music Awards – in diretta a settembre su Rai 1 – sia frutto della guerra in corso con la Rai. Peccato solo che, come smentito dall’ufficio stampa di Fedez stesso, nulla di tutto questo sia vero. La questione Fedez Seat Music Awards esiste solo – come spesso accade – sui social, tra supposizioni senza fondamento e titoloni fatti apposta, ed è nata quando sono stati resi noti i nomi dei partecipanti. Considerato che i Seat Music Awards premiano gli artisti che nell’anno appena trascorso hanno riscosso maggiore successo in termini di vendite e ascolti, l’assenza di Fedez tra li ospiti si è fatta notare.

Ecco tutti gli ospiti del #SeatMusicAwards, che si terrà giovedì 9 e venerdì 10 settembre, in prima serata su #Rai1 condotto da #CarloConti e #VanessaIncontrada (a cui si aggiunge uno speciale pomeridiano domenica 12 settembre condotto da #Nek) (@tvsorrisi @aldovitali) pic.twitter.com/DlHGSVWGOC — Miky (@MikyS03) August 10, 2021

Non esiste nessuna polemica Fedez Seat Music Awards

All’Arena di Verona ci sarano i Seat Music Awards e … @Fedez pic.twitter.com/nHzMmEEWGb — Nessuno (@_Laurainbow) August 10, 2021

Fedez non sarà presente su quel palco il prossimo settembre perché è stato invitato ma non può andare, tutto qui. Niente a che vedere con la questione Rai-concerto del Primo Maggio, quindi, e a sgonfiare la bolla delle polemiche è proprio l’ufficio stampa del rapper. Non ci sono contenziosi legali o litigi dietro questa assenza; il cantante del tormentone estivo Mille – insieme a Orietta Berti e Achille Lauro – ha voluto dar sapere all’Adnkronos tramite il suo ufficio stampa che «lo avevano invitato ma aveva già un altro impegno».

Evitiamo di fare inutili e sterili polemiche social, quindi, considerato che i diretti interessati si sono espressi serenamente e che Fedez non è certo uno che le manda a dire.