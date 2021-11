Il mistero della registrazione del dominio Fedezelezioni2023.it

Qua la tv sembra un centro di igiene mentale/E la politica un centro di igiene dentale recitava il rap Pop-Hoolista firmato Fedez. Oggi qualcosa potrebbe cambiare. Negli ultimi tempi le uscite politiche del duo Chiara Ferragni-Fedez si sono moltiplicate. Da oggi c’è anche un dominio registrato di un sito web che potrebbe andare in direzione di un possibile impegno del rapper e del creator in vista delle prossime elezioni politiche. Risulta registrato, infatti, il dominio fedezelezioni2023.it su register.it. Stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Adnkronos, uno degli It manager della Zdf avrebbe confermato l’intenzione della società di dare mandato per la registrazione di questo stesso dominio.

Fedezelezioni2023, la registrazione del dominio di un nuovo sito internet

Cosa significa registrare un dominio su Register? Innanzitutto, assicurarsi che quello stesso dominio sia di proprietà della società o della persona che lo acquista. Questo può avvenire per diversi motivi: in primo luogo quello per cui il titolare del dominio ha interesse nel progetto configurato dal messaggio che si vuole veicolare all’interno di quel dominio (in questo caso le elezioni 2023 collegate al nome di Fedez); in secondo luogo, quello per cui il titolare del dominio ha interesse che nessun altro sfrutti questo tipo di dominio per scopi concorrenti o a titolo fraudolento. Vista la sovraesposizione mediatica di Fedez, infatti, non sarebbe così strano per qualcuno approfittare di questo elemento per cavalcare l’onda. Dunque, un motivo espansivo e un motivo conservativo.

Un altro possibile motivo per la registrazione del dominio

Nulla toglie, tra le altre cose, che il progetto possa essere collegato a una sua manifestazione artistica, senza alcun collegamento – se non quello provocatorio – con le prossime elezioni politiche. Non è certo, in ogni caso, che le elezioni politiche si svolgeranno nel 2023: molto dipenderà dalla corsa al Quirinale e a chi sarà la persona che diventerà presidente della Repubblica dopo Sergio Mattarella. Il nome del successore, infatti, potrà darci molte indicazioni su un eventuale scioglimento anticipato delle Camere e la necessità di andare a elezioni anticipate. Inserire sin da subito una indicazione cronologica all’interno del dominio del sito sarebbe comunque un rischio per una campagna comunicativa. Fatto sta che, fino a questo momento – in mancanza di una uscita pubblica da parte di Fedez -, l’unica notizia certa è quella della registrazione del dominio. E il fatto che questo dominio sia stato registrato dalla sua società di produzione, la Zdf.