Il trend di simulare dei rapporti su TikTok va contro le policies di TikTok

C’è un trend che, soprattutto nei feed internazionali di TikTok, sta avendo un grande successo nonostante sia palesemente in contrasto con le regole della piattaforma e con le policies che regolano i suoi algoritmi. Si tratta di utenti che fanno delle live e, durante queste ultime, vanno a simulare dei rapporti sessuali, indossando ovviamente vestiti (le immagini di nudo sarebbero chiaramente individuate e, di conseguenza, bannate dalla piattaforma), mentre in realtà non fanno altro che interagire con la propria audience o effettuare altre azioni come, ad esempio, leggere libri. La tendenza è stata notata da diversi utenti che, a quanto pare, si ritrovano nei “Per Te” di TikTok questi video. Apparentemente, dunque, le clip sono riuscite ad aggirare così bene le policies di TikTok da rendersi “appetibili” persino per l’algoritmo della piattaforma che, solitamente, è davvero molto attento a non promuovere contenuti sessualmente espliciti.

Simulazione rapporto su TikTok, la tendenza contraria alle regole della piattaforma

Cosa dicono le policies di TikTok in merito ai contenuti sessualmente espliciti? Afferma con chiarezza che questi ultimi siano vietati, in tutte le loro forme, anche quelle in cui non è palese la nudità: sono vietati quei contenuti che «imitano, implicano o mostrano atti sessuali». Anche l’imitazione di atti sessuali, dunque, che è esattamente l’argomento di cui stiamo parlando. Durante le live, che tradizionalmente rappresentano un elemento più difficile da gestire e da moderare per le piattaforme (avviene tutto in diretta, a meno di azioni immediate di utenti che segnalano i contenuti o di risposte del team di moderazione), qualcosa può sfuggire. Sembra tuttavia molto strano che questi contenuti, una volta salvati, possano essere proposti nell’elenco dei “Per Te”, che si basa su una selezione algoritmica dei video, sulla base dei gusti degli utenti (dunque, questa selezione prevede una forte componente “editoriale” da parte di TikTok e un suo intervento diretto per favorire la diffusione di alcuni video).

Per quale motivo, se questi contenuti sono vietati, si sono diffusi così rapidamente? Sicuramente, si tratta di un fenomeno tipico delle tendenze: all’inizio colgono impreparati gli stessi moderatori; dopo qualche tempo, se sono in netto contrasto con le linee guida della piattaforma, TikTok prende le misure e ne impedisce la diffusione. Del caso specifico, rivelato da Mashable, al momento la piattaforma non ha espresso una posizione. Ma di certo in qualche modo agirà nell’immediato.

Al momento è certo che alcuni creator di TikTok che si presentano vestiti, su un letto, facendo finta di fare sesso con un partner che non viene ripreso dall’inquadratura, mentre eseguono altre azioni quotidiane come leggere un libro o parlare con i propri followers, riescono a ottenere benefici durante le loro live (non soltanto in termini di visualizzazioni, ma anche attraverso le donazioni che gli utenti possono fare ai loro creators preferiti). Di fatto, però, è un trucchetto che avrà vita breve.