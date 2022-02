In che modo i dipendenti Amazon sfruttano TikTok per raccontare del loro lavoro

Per capire in che cosa consiste il lavoro dei magazzinieri Amazon e vederne varie sfaccettature basta farsi un giro su TikTok. I contenuti realizzati da molti dipendenti – che tratteggiano il loro lavoro spesso in maniera anche parecchio ironica e critica nei riguardi del datore – hanno trovato ampio spazio solla piattaforma cinese. Si tratta, per la maggiore, di contenuti come quello che trovate qui sotto. Video di dipendenti Amazon su TikTok come questi raccolgono facilmente centinaia di migliaia di like e migliaia di commenti, diventando ben presto virali.



Sempre più video dei dipendenti Amazon su TikTok

Il fenomeno è sempre più diffuso da un anno a questa parte e NBC News ha provato a sentire sei tiktoker che condividono video di questo tipo per capire le ragioni che li hanno spinti a dare vita a questo fenomeno. C’è dietro un mix di ragioni: chi lo ha fatto per noia, chi ha voluto fornire un dietro le quinte del lavoro in maniera critica e chi – invece – ha scelto di condividere i lati che gli piacciono delle sue mansioni.

Cosa ne pensa Amazon? I tiktoker hanno chiarito che le reazioni sono state differenti a seconda del contenuto che veniva pubblicato. In alcuni casi si è trattato di reazioni immediate, in altri casi agli utenti non è stato detto niente. La pubblicazione di questi video ha aiutato anche i lavoratori di Amazon a rendersi conto che non sono soli e che altri di loro stavano vivendo situazioni difficili. NBC News ha fatto sapere che Amazon non ha risposto a una richiesta di commento.

Cosa è accaduto al dipendente che ha fatto video divertenti ma critici nei confronti di Amazon? Quasar Brown, il 26enne che si è reso autore di altri video come quello all’inizio dell’articolo, è stato sospeso insieme alle altre persone che si vedono nel video e che si sono prestate alla realizzazione del contenuto. Il trattamento per i dipendenti che hanno pubblicato video su TikTok, però, si è dimostrato diverso a seconda dei magazzini.

Il materiale dei dipendenti girato per il cambio di regole di Amazon

La creazione di video che testimoniano quello che accade nei magazzini Amazon è stata possibile solo grazie al cambio di policy rispetto all’utilizzo dei telefoni. Se prima non era permesso portare gli smartphone sul posto di lavoro, da quando il mondo è stato colpito dalla pandemia ai lavoratori è stato permesso di tenere a portata i dispositivi mobili per le emergenze. Queste nuove regole sono state estese a tempo indeterminato dopo che molti dipendenti, in seguito a un tornando che ha ucciso sei persone in un magazzino dell’Illinois, hanno protestato.

Tutti i dipendenti intervistati hanno notato come qualunque contenuto che fornisca informazioni su quello che accade nei magazzini e sul processo lavorativo del colosso macina moltissime visualizzazioni e garantisce un gran numero di interazioni.