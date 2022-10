Horizon Worlds di Meta ha ancora troppi problemi di qualità

Horizon Worlds, il videogioco online gratuito di realtà virtuale sviluppato e pubblicato da Meta, ha troppi problemi di qualità e anche i dipendenti di Meta lo starebbero usando poco. Lo rivela The Verge, che ha ottenuto un rapporto interno di Meta. In una delle comunicazioni di Meta ai dipendenti risalente al 15 settembre, il vicepresidente di Metaverse, Vishal Shah, ha affermato che il team che si occupa di Horizon Worlds sarebbe rimasto in un cosiddetto quality lockdown per il resto dell’anno per «assicurarci di correggere i nostri divari di qualità e problemi di prestazioni prima di aprire Horizon a più utenti». «In poche parole, affinché un’esperienza diventi piacevole, deve prima essere utilizzabile e ben realizzata», ha scritto Shah in una delle comunicazioni.

La storia difficile di Horizon Worlds

Fin dal lancio di Horizon Worlds, il videogioco è stato criticato a causa della bassa qualità della grafica. Lo stesso Zuckerberg è stato criticato dopo aver pubblicato su Facebook uno screenshot del suo “selfie nel metaverso”, cioè del suo avatar su Horizon Worlds, per lanciare il videogioco in Francia e Spagna: la grafica è stata definita semplicemente «brutta» o «da cartone animato». Zuckerberg aveva poi pubblicato altre immagini in cui mostrava avatar più complessi, dicendo che ci sarebbero stati «aggiornamenti importanti su Horizon e sulla grafica degli avatar».

Un problema fondamentale, secondo Shah, è che le persone che lavorano alla sua costruzione sembrano utilizzarlo poco o non utilizzarlo affatto. «Non trascorriamo molto tempo in Horizon. Perché non amiamo il prodotto che abbiamo costruito da usarlo tutto il tempo? La verità è che, se non lo amiamo noi per primi, come possiamo aspettarci che i nostri utenti lo apprezzino?», ha scritto Shah in una delle comunicazioni ai dipendenti.

In una comunicazione datata 30 settembre, Shah ha affermato che i dipendenti non stavano ancora utilizzando Horizon a sufficienza e per questo è stato elaborato un piano per fare in modo che il team utilizzasse Horizon Worlds almeno una volta a settimana.