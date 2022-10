Twitter non vuole che gli utenti facciano screenshot: un pop-up propone due alternative

Twitter starebbe testando una nuova funzionalità: quando si fa uno screenshot della propria schermata e quindi di uno o più tweet, nell’app – per ora sembrerebbe disponibile solo su iOS – compare un pop-up in basso che propone due opzioni alternative allo screenshot e invita l’utente a condividere il tweet sul proprio profilo oppure a copiare il link del tweet in questione per condividerlo su altre piattaforme.

Twitter is trying to persuade me to Share Tweet or Copy Link instead of taking a screenshot of the Tweet pic.twitter.com/vwFYNsf003

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 6, 2022

Perché Twitter scoraggia gli screenshot e invita a condividere il tweet o a copiare il link?

Non tutti gli utenti sembrano apprezzare la novità: «Voglio fare segretamente uno screenshot del post, in pace», scrive un utente in un tweet. Un altro utente scrive: «Farò comunque uno screenshot».

No, Twitter. I do not want to copy & share the link. I want to SECRETLY screenshot the post in peace 😤 — Eric Arceneaux (@EricArceneaux) October 7, 2022

Hahahaha no twitter, I will still take a screenshot. 😂😂😂 pic.twitter.com/ffFPTkXOi5 — Dr Who 👁‍🗨 (@DrCrazyThoughts) October 7, 2022

Secondo alcuni, la nuova funzionalità rientrerebbe negli sforzi di Twitter per ampliare il numero dei suoi utenti. Quest’anno, Twitter ha testato anche la funzione Try twitter per permettere agli utenti di visualizzare i tweet anche senza avere un account. Per questa ragione, Twitter incoraggiava anche a condividere i tweet con chiunque, anche con le persone che non sono ancora registrate su Twitter. Nel corso degli ultimi anni Twitter si è impegnato anche per migliorare i contenuti come foto e video pubblicati sulla piattaforma e per renderla più piacevole per i creators e per i fruitori di questo tipo di contenuti.