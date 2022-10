La nuova funzionalità di Twitter consente di inserire diversi tipi di contenuti visivi in un solo tweet

Mercoledì, Twitter ha annunciato una nuova funzionalità che consente agli utenti di inserire diversi tipi di contenuti visivi, quindi video, immagini e GIF, all’interno di un unico tweet. Twitter li definisce mixed media. «A volte hai bisogno di più di un tipo di media per esprimerti nel modo che desideri», scrive Twitter nell’annuncio. Da oggi è possibile quindi aggiungere fino a quattro video, immagini e/o GIF per ogni tweet. L’aggiornamento è disponibile su iOS e Android ma i tweet con diversi tipi di contenuto possono essere visualizzati su tutte le piattaforme.

L’account ufficiale di Twitter ha condiviso un tweet di esempio, scrivendo: «Wow, funziona».

now everyone can mix GIFs, videos, and images in one Tweet, available on iOS and Android pic.twitter.com/LVVolAQPZi

L’account Twitter Support spiega invece come fare per utilizzare la nuova funzione.

Get ready to mix it up with visuals on Twitter.

You can now add a combination of media to your Tweet on Android and iOS. That means you can include a photo, GIF, and video (or two!) all in the same Tweet. Tap the photo icon in the Tweet composer to start mixing your media. pic.twitter.com/9D1cCzjtmI

