Zuckerberg dice che le foto di Horizon non sono poi così tanto brutte

È raro assistere a due post ravvicinati di Mark Zuckerberg sullo stesso argomento. Solitamente, ciò accade quando si commettono degli scivoloni di comunicazione. E quello che aveva fatto nelle ultime ore Zuck, postano una sua immagine, un suo “selfie”, in Horizon Worlds aveva proprio i contorni dello sfondone mediatico. Perché quella foto, per quanto vagamente ispirata al profilo del fondatore di Facebook, era oggettivamente brutta e di certo non in linea con i moderni ritrovati della grafica. Ve ne avevamo già parlato. Oggi, però, Zuckerberg sostiene che gli avatar in Horizon Worlds non saranno così brutti, riconoscendo implicitamente l’errore di aver postato una foto non in linea con gli standard attesi.

LEGGI ANCHE > Il selfie di Mark Zuckerberg nel metaverso fa discutere per la sua bruttezza

Avatar in Horizon Worlds saranno migliori del selfie di Zuckerberg

«”Immersivi”, con quella grafica da cartone animato?» – era il commento più delicato per l’immagine diffusa da Zuckerberg a proposito della sua esperienza nel metaverso made in Meta. Gli utenti si sono letteralmente sbizzarriti, anche rispetto all’investimento economico che Meta ha fatto nel concetto di metaverso (un investimento importante anche nel naming e nella ristrutturazione generale dell’azienda). Com’è possibile che un focus così spostato su questo universo parallelo non preveda una grafica all’altezza della situazione, ma che al massimo ricordi i videogame dei primi anni Duemila?

Ecco, dunque, il post di Zuckerberg che corre ai ripari: «Importanti aggiornamenti alla grafica di Horizon e degli avatar in arrivo. Condividerò di più su Connect – scrive Zuckerberg -. Inoltre, so che la foto che ho pubblicato all’inizio di questa settimana era piuttosto semplice: è stata scattata molto rapidamente per celebrare il lancio di un prodotto. La grafica in Horizon è in grado di fare molto di più, anche sui visori, e Horizon sta migliorando molto rapidamente». La speranza è che la grafica sia davvero migliore, anche se – in base alle immagini che Zuckerberg ha ricondiviso (ancora una volta si tratta di un suo avatar e di uno scenario ispirato all’antichità classica) – l’effetto cartone animato continua a resistere. Altro che universo parallelo.