Il problema del Fatto Quotidiano con i cookies

Premessa. Questo è il primo di una serie di articoli che riguarderanno le policies dei vari gruppi editoriali italiani in merito alla questione dei cookies, delle informative da fornire agli utenti e dalla coerenza di queste ultime con le norme previste dal GDPR. Perché partire dal Fatto Quotidiano e dai suoi cookies? Perché un suo banner – recentemente comparso sul sito – ha dato il via a un dibattito sul modo in cui le testate giornalistiche, per quanto riguarda la parte online, gestiscono questo problema. Inoltre, si può affermare che, per quanto riguarda le indagini che il Garante della Privacy italiano farà a proposito dell’attività del secondo semestre del 2022, sappiamo che ci si concentrerà molto sul rispetto delle regole relative ai cookies da parte dei progetti editoriali. Dunque, riteniamo che questo sia un tema d’interesse pubblico.

LEGGI ANCHE > Cosa sono i cookies e perché possono essere pericolosi

La descrizione del banner del Fatto Quotidiano sui cookies

Inizialmente, sulla pagina del Fatto Quotidiano – a livello di browser – compare il banner dell’agenzia a cui si appoggia per la consulenza delle questioni relative al GDPR (Clickio). Questo banner prevede correttamente tre opzioni: accettare i cookies e continuare la navigazione, accettare solo in parte i cookies o rifiutarli in toto. Quando si sceglie quest’ultima opzione, tuttavia, compare un ulteriore banner “proprietario” in cui sembrerebbe configurarsi una sorta di cookie wall. O si accettano i consensi o si rifiutano, ma in quest’ultimo caso si chiede di sottoscrivere un abbonamento sostenitore. Grazie a questo abbonamento, ci dice il Fatto Quotidiano, si potrà navigare senza alcun tipo di pubblicità. Nota importante: nella premessa del banner sembra esserci una sorta di equazione o di corrispondenza tra il rifiuto dei cookies e il rifiuto della pubblicità.

Cosa dicono le linee guida del garante sui cookies

Il sistema del cookies wall è da considerarsi illecito, secondo quanto previsto dal GDPR e secondo le linee guida del Garante della Privacy, fatta eccezione «salva l’ipotesi, da verificare caso per caso, nella quale il titolare del sito offra all’interessato la possibilità di accedere ad un contenuto o a un servizio equivalenti senza prestare il proprio consenso all’installazione e all’uso di cookie o altri strumenti di tracciamento». Questo banner del Fatto Quotidiano offre una valida alternativa? Qui si gioca la partita.

L’alternativa è la sottoscrizione di un abbonamento sul quale non compare la pubblicità. Sappiamo, tuttavia, che i cookies non riguardano soltanto la pubblicità, ma anche la profilazione e il tracciamento dell’utente stesso. Cosa succede se si sottoscrive un abbonamento? Profilazione e tracciamento che fine fanno? Questo sistema individuato dal Fatto Quotidiano trae ispirazione da quanto consentito dal CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, omologo del garante della privacy) a Le Monde, che aveva presentato un sistema analogo. Il CNIL consentiva questa policies sui cookies, a patto di individuare un congruo prezzo d’abbonamento per l’accesso ai contenuti.

C’è un problema ai cookies del Fatto Quotidiano

Fermo restando questo precedente – e mancando una posizione ufficiale del Garante da questo punto di vista -, ci sembra di individuare un problema di natura semantica: la comunicazione che si fa al lettore. Messo così può sembrare un aut aut e può risultare piuttosto fastidioso per l’utente. Inoltre, nel banner del Fatto Quotidiano si parla soltanto di pubblicità e non di tutte le altre sfaccettature dei cookies (profilazione, cookies tecnici, tracciamento, ecc). Essere più chiari da questo punto di vista e affermare con completezza cosa succederà all’utente che deciderà di sottoscrivere un abbonamento dopo aver rifiutato i cookies sarebbe sicuramente più opportuna.

Qual è la nostra valutazione del problema? Un 5: si è cercata, con intraprendenza, una formula non appiattita sugli standard per risolvere il problema dei cookies, ma questa formula non è stata ancora perfezionata dal punto di vista della chiarezza del messaggio. Il parere del Garante – che sicuramente arriverà nella valutazione e nelle indagini del secondo semestre – potrebbe confermare o ribaltare il risultato. Alla prossima puntata.